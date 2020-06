Cristina Bălan, la un pas să fie încătușată pentru că și-a lăsat cei doi copii cu sindromul Down la joacă, în parc: „M-a luat de braț” – Video

Vă rog, DISTRIBUIȚI cât mai mult, să vadă o țâră întreagă care sunt prioritățile statului român.Nu am cuvinte. Nu am cuvinte!!Cine va plăti terapiile de recuperare ale copiilor după ce au asistat la asemenea scenă de groază?Cum este posibil un astfel de mercenar să tragă de o mamă cu forța să o ducă la secție. Și asta de ce, pentru că picii noștri, adevărați INFRACTORI, au urcat pe tobogane………………… Doamne ferește!DOAMNE FEREȘTE, oameni buni!………………..Later edit: Pentru ca filmarea începe dintr-un punct in care lucrurile deja escaladaseră, as vrea să pun și în context totul.Am lăsat-o pe Cristina in parc, singură, cu copiii, iar eu am plecat sa iau de mâncare, pentru ca tocami ieșisem de la kinetoterapie cu ei si le era foame. Să ne fie clar, in parc ai voie, in plus, departe de a fi fost singurii din parc. Picii noștri sunt înnebuniți după tobogane. Cand le-au văzut in zare, au rupt-o la fugă, oricât a încercat Cristina sa ii tina departe de ele. Singura zona care era încercuită, deci 'zona interzisă', era fix cea cu toboganele. Până să-i prindă din urmă, ei deja erau in vârful lor. Când a venit doamna de la politia locală, Cristina fix asta facea. Tragea de ei sa coboare. A informat-o ca sunt doi copii speciali si ca necesita o munca de convingere, nu e lucru tocmai usor. A primit o replica de genul: "Lăsați, doamnă, că am si eu copii. Unde e autoritatea dvs fata de ei?". Asta la fix o secundă după ce Cristina ii explicase ca subt doi copii cu dizabilități. Voi înțelegeți?!Sar mai departe pt ca a scris si Cristina pe pagina ei mai in detaliu ce s-a întâmplat in acel timp si merg la mesjul pe care îl primesc de la ea, cum ca urmeaza sa fie arestata și dusa la secție. Am zis ca îngheț la volan. Cand am ajuns in parc, distinsul erou de la Politia Locală era in plin avânt asupra ei. Amândoi o incoltisera iar copii erau cukva izolați de mama. Înțelegeți tabloul?Restul… cred ca vorbesc imaginile de la sine.

Nai-post ni Gabriel Bălan noong Huwebes, Hunyo 18, 2020