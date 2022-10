Cristina Bălan, noi detalii despre sarcină. Ce nume deosebit au ales gemenii pentru surioara lor

Cristina Bălan este însărcinată în șase luni cu o fetiță. Gemenii artistei sunt încântați că vor avea o surioară, ei alegându-i și numele.

Cristina Bălan, noi detalii despre sarcină. Cum i-a ales numele de ”Nadeea” fiicei sale

”Sofia Nadeea” va fi numele fiicei Cristinei Bălan, atunci când va veni pe lume. Cântăreața a explicat că Sofia a fost un personaj din desene animate, îndrăgit de băieții săi, iar ”Nadeea”, provine de la Andreea, nume pe care gemenii îl stâlceau.

”Fetița noastră și-a primit ambele nume prin intermediul fraților ei. Primul nume, ales de mine și cu acordul total al tatălui, a fost Sofia, pentru că gemenii au avut o perioadă lungă în care preferau un serial de desene animate numit

Prințesa Sofia, apoi poveștile lor preferate de culcare, scrise de Leon Magdan, aveau ca personaj principal tot o fetiță numită Sofia. Numele exotic, Nadeea, este, de fapt, o formă a numelui Andreea. Băieții neputând să pronunțe numele unei prietene de familie, o strigau Nadeea, în loc de Andreea.

Lucru care ne-a plăcut foarte mult și am hotărât să fie numele fetiței noastre. Nu am căutat în mod special să fie ceva unicat sau exotic, dar așa s-a întâmplat, de la sine. Plus că mi se pare minunat că numele vine chiar de la frații mai mari”, a spus Cristina Bălan pentru

Cristina Bălan va fi mamă a trei copii de anul viitor

Cristina Bălan va fi, așadar, mamă de trei copii, de anul viitor. . A vrut să se asigure că totul va decurge fără nicio problemă.

Cristina Bălan a mai relatat, la un moment, pe rețelele de socializare, că gemenii săi, Toma și Matei, abia așteaptă să-și cunoască surioara. Până atunci, au grijă de mama lor, pupându-i pântecul mai mereu.

Toma și Matei au venit pe lume în 2013, acum având vârsta de 9 ani. dar părinții lor încearcă să-i facă să se simtă precum niște copii obișnuiți.

Cristina Bălan este fostă membră a trupei Impact, alături de care făcea furori la începutul anilor 2000. În prezent, este căsătorită cu managerul ei, Gabriel Bălan.