Cristina Bălan, prima apariție la TV după ce a născut. Cum se comportă gemenii cu sindrom Down cu sora mai mică: „Nu ne permiteam să mai avem încă un copil cu nevoi speciale”

Cristina Bălan se bucură de viața cu trei copii, după ce a devenit mamă de fată chiar înainte de Anul Nou. Între timp, atât ea, soțul și cei doi băieți ai lor s-au adaptat la noua viață. Vedeta a făcut mai multe declarații despre această perioadă, cum s-a recuperat și cum se poartă gemenii cu sindromul Down cu surioara mai mică.

Cristina Bălan a făcut teste amănunțite în cea de-a doua sarcină

Cristina Bălan a avut parte de un altfel de Revelion. Cu o zi înainte să intre în 2023, a venit pe lume fiica sa Nadeea Sofia, o fetiță perfect sănătoasă. Pe parcursul sarcinii, gemenii săi cu sindromul Down- au fost pregătiți de părinți pentru nașterea surioarei mai mici.

Acum, la aproape o lună de la venirea pe lume a fetiței, băieții sunt ajutorul de nădejde al părinților, . Sunt cu ochii pe Sofia și au mare grijă la nevoile acesteia.

„A fost neașteptat deși am avut o presimțire ca va veni puțin mai devreme decât era preconizat. A venit la termen, aveam 38 de săptămâni și 3 zile.

Ea a avut 3 kilograme la naștere și 50 de cm. Iar băieții, noi le-am tot explicat pe parcursul sarcinii că bebe este în burtică la mami, dar în curând va ieși.

O pupă, o mângâie și, mai mult, au început să ne asiste, când o schimbăm, îmi aduc toate cele necesare și se implică. Mi se pare fascinant. Și-au intrat în rolul de frați mai mari”, a spus Cristina Bălan în emisiunea La Măruță.

Cum s-a recuperat Cristina Bălan după naștere: „Alăptez la cerere”

La trei săptămâni de la naștere, Cristina Bălan arată și se simte bine. Pentru interviul de la Pro TV s-a aranjat, s-a machiat și cu zâmbetul pe buze, în ciuda nopților nedormite, a spus totul despre viața cu trei copii. Artista a dezvăluit că s-a recuperat rapid, la fel în cazul primesc sarcini, dar și că-și alăptează fiica „la cerere”.

„Recuperarea mea a mers foarte ușor, fiind o naștere naturală. Așa a fost și prima oară. Lucrurile sunt într-o fază din asta în care îmi pierd și gândul pentru că sunt nedormită de niște săptămâni. Așa este și normal, bebelușii să nu doarmă toată noaptea.

Eu alăptez la cerere și sunt foarte pasionată de treaba asta. Toată noaptea am câte două ore, cel mult, de somn legate”, a declarat Cristina Bălan

Cea de-a doua sarcină a venit în mod neașteptat pentru Cristina Bălan și soțul său. Sofia Nadeea nu a fost un copil planificat, ci o „surpriză foarte plăcută”, de care s-a bucurat întreaga familie. De data aceasta, spune că și-a ascultat instinctul și a simțit că totul va fi bine.

„Sunt și un om care se bazează foarte mult pe instinct. Și așa am simțit, a fost sentimentul meu că de data aceasta voi avea o sarcină cu totul diferită și unică, în sensul de un singur copil, pentru că prima oară m-am trezit cu surpriza să fie doi.

Așa a și fost, a fost sarcină extraordinar de ușoară, având și o vârstă…Sunt tânără, dar nu atât de tânără. Nu m-am așteptat să fie atât de simplu și cu toate astea am simțit ca va fi și așa am fost. Contează și planul mental și emoțional”

A fost o bucurie la unison. Parcă toată lumea se vorbise că mai așteptăm un copil. Nu știu de ce și nu știu cum. Deși nici acest copil nu a fost unul planificat în modul acela pe calendar. A fost o surpriză foarte plăcută și frumoasă și în continuare este o fetiță deosebită”, a povestit Cristina Bălan.

Cristina Bălan: „Nu ne permiteam să mai avem încă un copil cu nevoi speciale”

După nașterea băieților cu sindrom Down, , iar acum a vrut să fie sigură că totul este în regulă. Astfel, a făcut investigații genetice pentru a se convinge că fiica sa nu se va naște cu nevoi speciale.

„O singură investigație a fost necesară. Un test genetic pe care l-am făcut în mediul privat și care a și costat destul de mult, care are o acuratețe foarte mare, este din seria teste NIPT. Este un test noninvaziv, nu am vrut să-mi risc sarcina și a fost o alegere foarte, foarte bună.

Ni s-a luat o greutate de pe umeri. Nu de alta, dar nu ne permiteam să mai avem încă un copil cu nevoi speciale, având în vedere că avem doi care necesită toată atenția și multe terapii și așa mai departe.

Noi am zis că suntem responsabili de data asta. Am făcut această investigație, a venit rezultatul destul de rapid. Eram în săptămâna 14 de sarcină. Am aflat și sexul copilului, moment în care eram în delir”, a explicat Cristina Bălan.