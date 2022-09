Cristina Bălan, primele declarații după ce a anunțat sarcina: “Am făcut teste genetice! Fetița e perfectă”

Cristina Bălan, cântăreața care a făcut istorie în muzică câștigând Vocea României și lansând nenumărate melodii alături de trupa Impact, este însărcinată cu cel de-al treilea copil, o fetiță. Bucuria vedetei este cu atât mai mare cu cât cei doi copii ai ei, băiețeii gemeni care au sindromul Down, sunt fericiți până peste poate de vestea că vor avea o surrioară.

Cristina Bălan și-a anunțat sarcina în șase luni: ”Am vrut să mă bucur în intimitate”

Cristina Bălan a anunțat că este însărcinată în șase luni cu o fetiță care va purta numele de Nadeea Sofia. În exclusivitate pentru FANATIK, cântăreața a vorbit despre sarcină , despre cum și-a anunțat soțul că e însărcinată, dar și despre motivele care au făcut-o să țină, atâtea luni, totul secret.

”Nu am vrut să anunț până acum pentru că, așa cum se știe, în primul trimestru se pot întâmpla atât de multe… Nu voiam să anunț și după aceea cine știe ce să se întâmple. După aceea în săptămâna a zecea am făcut teste genetice pentru că, deh!, avem antecedente. Am așteptat rezultatul care a venit în 5 săptămâni.

Apoi au venit testele genetice, perfecte, totul în regulă, atunci am aflat și sexul copilului, dar am preferat să păstrăm discreția. Am vrut să mă bucur în intimitate. La prima sarcină am anunțat pentru că atunci m-am retras de la Eurovision și trebuia să spun ceva. Dar sunt fericită că totul este bine. Fetița e perfectă”, ne-a spus, în exclusivitate, Cristina Bălan.

”Pe Gabriel l-am anunțat un pic diferit. Testul pe care l-am cumpărat seamănă cu testele alea antigen COVID. Am venit la el și i-am zis: ”Uită-te, bebe, sunt pozitivă”. El mi-a zis dacă vreau să mă duc la spital. ”Pentru pozitivitatea asta nu e nevoie chiar acum”, i-am mai zis. Am făcut după aceea încă vreo trei teste, să fiu sigură”, ne-a dezvăluit ea.

Secretul numelui de Nedeea Sofia, fetița Cristinei Bălan

Numele fiicei pe care o va naște Cristina Bălan este explicat chiar de vedetă, în exclusivitate pentru FANATIK, dezvăluind că a fost inventat de gemeni. ”Băieții se uitau la un serial de desene animate Prințesa Sofia. De acolo e un nume. Apoi, ei au niste povești preferate de la radio Isti Bitsi și sunt niște povesti scrise de Leon Magdan, iar ei strigă că vor povești de Nagdan.

Dar la Nedeea am ajuns, într-un final, după ce i-am auzit cum o strigă pe o prietenă de-ale noastre. Adică noi avem un cuplu de prieteni vechi care o vor și năși pe fetiță. Pe ea o cheamă Andreea, dar gemenii aleargă după ea și o strigă Nadeea. Am și verificat numele, este foarte rar, dar există.

Deja băieții sunt foarte fericiți că vor avea o surioară. Tot timpul vin pe lângă mine, îmi pupă burtica. Ei și vorbesc cu sora lor, spun ei ceva acolo, la burtică, dar nu prea înțeleg ce spun”, ne-a mai spus, râzând, Cristina Bălan.

a fost una cât se poate de ușoară. ”Uneori stau și mă întreb dacă am cu adevărat ceva în burtă. Nimic nu am avut. Nici grețuri, nici dureri, nici pofte, nimic. Totul a decurs, până acum, cât se poate de ușor”, ne-a mai spus cântăreața.

Cristina Bălan are doi copii cu sindrom Down

Cristina Bălan a anunțat, în 2013, că este însărcinată. Puțin mai târziu, o veste avea să îi zguduie, pentru o perioadă, liniștea. Gemenii pe care îi avea în burtică suferă de sindromul Down. La acea vreme, artista a fost sfătuită să avorteze. A refuzat categoric să facă așa ceva, iar acum este încântată că nu i-a ascultat pe cei care i-au oferit asemenea sfaturi.

”Vorbim de o alegere foarte, foarte personală. Am doi băieți minunați, dar a fost alegerea mea să îi am, nu mi-a impus cineva să îi am”, a spus cântăreața pentru FANATIK. E adevărat, recunoaște artista, nu este tocmai ușor, dar, alături de soțul ei, face tot ce poate pentru ca viața celor doi să fie cât mai bună.

”I-am retras de la școală, pentru că a început să devină un mediu nociv pentru ei. Dacă un adult nu știe să gestioneze o situație de genul acesta și începe să îi ferească pe copiii tipici de copiii speciali, atunci ei încep să se simtă izolați. Încep să dezvolte o anumită atitudine, fără să aibă vreo vină neapărat, dar există.

Ei nu sunt violenți, dar dacă văd violență, pot să o preia. Dacă văd alți băieței că dau cu piciorul sau se hârjonesc și fac gesturi, le preiau și ei. Dar problema este că la un copil tipic se scuză lucrurile astea, că e copil. Dar la copilul special se spune că are o problemă de comportament”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Cristina Bălan.