Cristina Bălan și-a retras copiii cu sindrom Down de la școală: ”Era mediu toxic pentru ei”

Cristina Bălan, cântăreața care a făcut istorie cu trupa Impact și care câștigat Vocea României, a vorbit despre copiii săi, gemenii Matei și Toma, micuții născuți cu sindrom Down. Și, în exclusivitate pentru FANATIK, a explicat de ce a luat decizia să îi retragă de la școală și să îi educe acasă, sperând că astfel nu se vor dezvolta într-un mediu toxic.

Cântăreața Cristina Bălan și-a retras copiii cu sindrom Down de la școală

La sfârșitul acestui an școlar, Cristina Bălan și soțul ei, Gabriel, au fost puși în situația unei decizii dificile. Cei doi au hotărât să îi retragă pe gemenii lor, Matei și Toma, de la școală. Motivele, ne-a explicat în exclusivitate talentata cântăreață au ținut de felul în care cei doi au fost tratați din cauza afecțiunii pe care o au.

ADVERTISEMENT

”Noi nu am avut noroc cu școala, cu un cadru didactic căruia să îi pese de noi. Să facă un pas dincolo de fișa postului. Noi avem lege, și nu mai pot cu legile astea, că copiii speciali au dreptul la învățământul de masă, dar nimeni nu face nimic pentru ei, de fapt.

Nu ai manuale adaptate, nu ai profesori de sprijin,… E ca și cum i-ai spune: `Tu, în căruciorul cu rotile, ai dreptul să urci scările astea, dacă vrei. Este treaba ta! Dar eu nu îți ofer o rampă, tu urcă, eu nu am nimic împotrivă`”, a dezvăluit Cristina Bălan, pentru FANATIK.

ADVERTISEMENT

De altfel, a mai precizat . Începuseră să se manifeste într-un fel în care se dovedea că nu se pot dezvolta așa cum ar trebui, iar acest lucru le provoca frustrări micuților.

Cristina Bălan, despre școala ca mediu toxic pentru copiii cu sindrom Down

Fără să ascundă că o doare, Cristina Bălan a observat că cei doi băieți pe care îi are începuseră să fie marginalizați doar pentru că au sindromul Down. Și, culmea, totul ar fi pornit de la cadrul didactic care ar fi trebuit să îi ajute să se adapteze la mediul școlar.

ADVERTISEMENT

”I-am retras de la școală, pentru că a început să devină un mediu nociv pentru ei. Dacă un adult nu știe să gestioneze o situație de genul acesta și începe să îi ferească pe copiii tipici de copiii speciali, atunci ei încep să se simtă izolați. Încep să dezvolte o anumită atitudine, fără să aibă vreo vină neapărat, dar există.

Ei nu sunt violenți, dar dacă văd violență, pot să o preia. Dacă văd alți băieței că dau cu piciorul sau se hârjonesc și fac gesturi, le preiau și ei. Dar problema este că la un copil tipic se scuză lucrurile astea, că e copil. Dar la copilul special se spune că are o problemă de comportament”, ne-a mai spus, în exclusivitate, Cristina Bălan.

ADVERTISEMENT

Cu toate acestea, acum, deja, micuții au depășit situația dificilă, iar Cristina Bălan și soțul ei s-au transformat în profesorii celor mici. Și nu le displace deloc situația, recunoaște artista, mai ales că vede schimbările pe care le doreau.

ADVERTISEMENT

Cei doi copii ai Cristinei fac matematică acasă, cu artista

După o perioadă dificilă, petrecută la școală, gemenii Cristinei Bălan au început să își îndrepte comportamentul din momentul în care au fost preluați de părinții lor, transformați în profesori.

”Nu vrem să îi ducem într-un mediu care nu îi integrează și care a devenit toxic pentru ei. Ei veneau foarte nervoși de la școală, veneau și făceau niște lucruri pe care nu le-am văzut în viața noastră până la mediul acesta și atunci am vorbit cu psihologul copiilor, cu alte persoane avizate, am cerut păreri în dreapta și-n stânga, și am decis să îi ținem acasă. Și într-adevăr, se vede diferența.

E adevărat, facem noi lecții, am luat manualele, reînvățăm și noi. Facem matematică, facem dezvoltare personală…”, ne-a mai spus Cristina Bălan. Iar când vine vorba de matematică, chiar dacă ea a absolvit un liceu cu profil uman, cel de muzică din Timișoara, artista nu are probleme. Tatăl ei a fost profesor. ”Știam să fac fracții încă înainte de a intra în clasa a V-a, mă descurc acum”, ne spune, râzând, Cristina.

În paralel, ne-a mai mărturisit cântăreața, gemenii ei sunt angrenați și în alte activități care să le faciliteze integrarea în societatea și așa dură cu cei care suferă de sindromul Down. ”Minunații mei fac terapie și căutăm să ne ocupăm împreună timpul.

Ei fac terapie aici, unde stăm noi, avem norocul să putem face terapie și sâmbătă, și duminică. Este o vecină care este terapeut și psiholog, este foarte bine”, ne-a mai spus Cristina Bălan.

Cristina Bălan a refuzat să avorteze

așa cum i s-a sugerat în repetate rânduri. ”Vorbim de o alegere foarte, foarte personală. Am doi băieți minunați, dar a fost alegerea mea să îi am, nu mi-a impus cineva să îi am”, a spus cântăreața pentru FANATIK.

Și, chiar dacă știa că îi va fi dificil cu cei doi băieți speciali, minunați, dar cu sindrom Down pe care îi are, Cristina Bălan și soțul ei, Gabriel, și-au asumat în întregime munca pe care o aveau de depus pentru a-i îngriji pe gemeni.

”După ce se naște un copil, cam toți fug ca potârnichile, nimeni nu stă în preajma ta să te ajute. Vorbesc despre apropiați, despre prieteni, despre rude, cei care, cumva, când intervine o situație foarte dificilă cum este a noastră, puf!, dispar ca în desenele animate”, ne-a mai spus cântăreața Cristina Bălan.