Cristina Bălan, spovedanie înainte de Paște: ”Nicio clipă în care să-l blamez pe Dumnezeu”

Deși viața a pus-o de multe la încercare, Cristina Bălan nu a privit niciodată cu încrâncenare spre Dumnezeu. Din contră, artista i-a mulțumit pentru tot ce a trăit. Fosta câștigătoare de la Vocea României a făcut declarații emoționante înainte de Paște.

Cristina Bălan a făcut dezvăluiri despre viața sa și relația pe care o are cu Dumnezeu

Cristina Bălan a intrat în atenția publicului după ce a câștigat Vocea României. De atunci, fanii au urmărit-o și s-au implicat emoțional atunci când i-a auzit poveștile. În urmă cu aproape 10 ani, i s-a îndeplinit visul de a fi mamă, numai că gemenii săi au fost diagnosticați cu sindromul Down,

Recent, , pe care o consideră o minune și de care se bucură zi de zi. „Este o minune de fetiță. Crește văzând cu ochii. Este un copil foarte liniștit. Presupun că este și o chestiune de energie a mamei.

Mă gândesc că sunt eu mai liniștită acum decât în urmă cu o decadă. Suntem euforici. Ne uităm la ea în fiecare zi și nu ne vine să credem că e a noastră. Așa percep eu acest copil, percep acest copil ca pe o minune”, a declarat Cristina Bălan în emisiunea Vorbește lumea.

Chiar dacă nu îi este ușor, artista încearcă să se împartă între copiii mai mari și fetiță. Cu toate acestea, recunoaște că nu mereu îi iese așa cum și-ar dori, iar băieții resimt acest lucru. „Sunt și zile. Zile în care sunt mai calmi, mai liniștiți și zile în care sunt mai geloși.

Orice copil se simte puțin dat la o parte atunci când mămica lui este foarte ocupată cu un bebeluș. Caut să echilibrez situația, dar cea mică mă solicită destul de mult. Și ziua și noaptea. O alăptez la cerere”, a dezvăluit Cristina Bălan.

„N-am avut niciodată nicio clipă în care să-l blamez pe Dumnezeu”

În ciuda tuturor obstacolelor de care s-a lovit, Cristina Bălan nu s-a mâniat niciodată pe Dumnezeu. Mai mult, susține că i-a mulțumit chiar și pentru cele mai grele momente, pentru că doar așa a putut să evolueze.

„Relația mea cu Dumnezeu este foarte personală, foarte intimă și datează de ceva vreme. N-am fost niciodată o persoană religioasă. Credeam în Dumnezeu, dar nu practicam. Nu m-am priceput niciodată cum e cu sărbătorile. Eu țin post permanent, sunt vegetariană.

N-am avut niciodată nicio clipă în care să-l blamez pe Dumnezeu pentru că mi-a dat sau mi-a luat ceva. N-am avut niciodată acest gol de credință, să spun că nu există Dumnezeu. Nici cu gemenii nu s-a întâmpla. Nu am avut un război cu Dumnezeu. Mi se pare absurd să crezi că Dumnezeu îi dă cuiva o situația foarte bună, iar altcuiva sărăcie, boală.

Cel mai adesea, eu Îi mulțumesc pentru tot ce îmi dă, chiar și atunci când am greutăți. Greutățile te fac să evoluezi Viața este o minune și o iubesc foarte mult. Am iubit și perioada mea de depresie, perioada în care am fost jos, pentru că știam că de acolo urci”, a dezvăluit Cristina Bălan în Vinerea Mare.

Cristina Bălan își mai dorește copii: „Mă simt foarte tânără”

În vârstă de 41 de ani, de a deveni mămică pentru a patra oară. Refuză, totuși, să-și mai facă planuri, căci a fost de câteva ori luată prin surprindere: „N-am exclus treaba asta. Mă simt foarte tânără, foarte plină de vitalitate. Îmi place să trăiesc în prezent, foarte mult.

În mintea mea îmi fac anumite planuri, dar nu-mi setez. În ceea ce privește planurile, având în vedere că unele au fost date peste cap și a intervenit imprevizibilul, nu mai fac planuri la modul acela.

Dacă este să vină, la fel cum a fost minunea asta de fetiță, ea a fost și dorită, dar și neplanificată. Eu mi-am dorit de mult fetiță. Așa am simțit eu, că trebuie să am o fetiță”.

De asemenea, pentru cei care îi iubesc muzica, artista a dezvăluit că nu a renunțat și că va reveni cu noi melodii. Până atunci, se bucură e familie. „Eu la cântat nu pot să renunț.

În viziunea mea întotdeauna va fi pentru asta. Am avut carieră, m-am bucurat de scenă foarte mulți ani, acum mă bucur de familia mea. Sunt foarte absorbită, îmi place foarte mult să fiu mamă. Cred că o mai și cânt, am piese, compun piese”, a încheiat Cristina Bălan.