Cristina Bâtlan de la Imperiul Leilor, adevărul despre averea sa de milioane de euro. Ce a stat în spatele succesului

Femeia de afaceri a spus adevărul despre averea sa de milioane de euro. A început cu 700 de euro, iar în prezent conduce o companie cu peste 600 de angajați. În plus, are trei fabrici și zeci de magazine în ţară şi străinătate.

Cristina Bâtlan, eșecurile din spatele averii sale. Ce a dezvăluit investitorul de la Imperiul Leilor

Cristina Bâtlan are o firmă cu o cifră de afaceri de peste 20 de milioane de euro, dar care sunt lucrurile care au stat în spatele succesului? a dezvăluit cum a ajuns să fie inclusă în Forbes.

ADVERTISEMENT

Celebra afaceristă și co-fondatoare a brandului Musette a făcut numeroase greșeli până în ziua de azi. a învățat din fiecare eșec, care de fiecare dată a luptat și mai mult pentru visul ei. Nu s-a lăsat învinsă.

„La începutul carierei greșeam tot timpul și sufeream foarte tare, însă pe măsură ce capeți experiență greșești poate la fel de mult, greșelile devin mult mai dureroase, însă reușești să înțelegi că din greșeală înveți.

ADVERTISEMENT

Fiecare greșeală e un pas înainte, adică experiența este mai importantă decât rezultatul, pentru că din experiență ai o grămadă de lucruri cu care te alegi, de la echipă, înveți să faci lucruri noi.

Înveți cum funcționează o piață, întâlnești parteneri noi de afaceri, adică ai foarte multe lucruri de care trebuie să ți cont atunci când întreprinzi ceva”, a declarat Cristina Bâtlan într-o emisiune de la .

ADVERTISEMENT

Cristina Bâtlan, obiective pentru propria afacere

Investitorul de la Imperiul Leilor are curaj și foarte mare încredere în forțele proprii, de aceea susține că are obiective foarte înalte. Cristina Bâtlan iubește ceea ce face și nu se lasă până nu atinge țelurile pe care le are în agendă.

„Cred că valorile sunt cea mai mare calitate a antreprenorului. De asta doar foarte puțini oameni sunt antreprenori. Cu adevărat antreprenori sunt doar 5% din populația globului.

ADVERTISEMENT

Oare de ce? Pentru că este foarte greu, pentru că trebuie să ai foarte mult curaj. Orice idee, oricât de mică, poate să devină un business’’, a completat femeia de afaceri.