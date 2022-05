Cristina Bâtlan, impresionată de povestea unei concurente, la Imperiul Leilor: “Ți-e frică de abandon”

Cristina Bâtlan a fost impresionată de o concurentă de la Imperiul leilor în ediția care se va difuza în această seară la Pro TV. O antreprenoare de 30 de ani le va prezenta celor cinci investitori o idee de afacere cu fructe uscate.

Cristina Bâtlan, impresionată de povestea unei concurente, la Imperiul Leilor

Ianka Pârcălab este originară din Slovacia, dar a crescut în România și vorbește limba română. A venit la pentru a le prezenta investitorilor ideea sa de afacere cu fructe uscate.

“Am venit în fața voastră pentru a căuta o investiție de 250.000 de euro în schimbul a 30% din companie.

Sunt de naționalitate slovacă și vorbesc limba română de la 9 ani. Am crescut în România, am copilărit și studiat aici, nu am plecat, nu m-am întors acasă.”, spune Ianka Pârcălab în ediția din 4 mai Imperiul Leilor.

Ianka le poveștește celor cinci investitori și despre problemele din copilărie. Tânăra a fost adoptată de părinți români atunci când avea 9 ani. Părinții ei biologici sunt slovaci, iar concurenta știe că nu a fost o decizie ușoară pentru mama ei, care a divorțat de soț atunci când Ianka era foarte mică.

“La 9 ani am fost adoptată și de acolo s-a schimbat viața mea. Părinții mei naturali sunt slovaci, iar părinții mei adoptivi sunt români. Cred că nu a fost o decizie ușoară pentru ei, adică pentru mama mea, pentru că au divorțat când eu aveam 4-5 ani”, a explicat ea.

este impresionată de povestea tinerei și consideră că abilitățile în afaceri se datorează problemelor și greutăților din copilărie. Jurata este de părere că Iankăi îi este frică de abandon și de aceea este pricepută în afaceri.

“Copiii nu-și aleg părinții! Poate că tu ești acel copil care a putut să-și aleagă părinții. Vrei să-ți spun cum se transpun aceste traume?

Tu ai o insecuritate cumva produsă de această traumă, așa încât, cu siguranță, faci afaceri bune pentru că ți-e frică să rămâi singură, să rămâi fără bani. Ți-e frică de abandon.

Frica de abandon se transformă într-o capacitate extraordinară de a face afaceri, de exemplu”, îi spune investitoarea concurentei.

Rămâne de văzut dacă tânăra îi va convinge pe investitori de abilitățile ei și dacă aceștia decid să-i sprijine afacerea.