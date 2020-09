Cristina Chiriac, ambasadorul României pentru Săptămâna Europeană a Competențelor Profesionale. „Mă responsabilizează și mă obligă să mă implic activ în promovarea educației”

Cristina Chiriac este noul ambasador al României pentru Săptămâna Europeană a Competențelor Profesionale. Președintele Asociației Naționale a Antreprenorilor și al Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin – CONAF, Chiriac își va „susține rolul” în săptămâna 9-13 noiembrie 2020.

Organizată de Comisia Europeană, Săptămâna Europeană a Competențelor Profesionale este un eveniment anual în cadrul căruia organizațiile locale, regionale sau naționale prezintă ceea ce este mai bun din educația și formarea profesională (VET).

Vorbim despre un sector capabil să ofere tuturor oamenilor abilitățile de care au nevoie pentru o viață personală și profesională împlinită. De altfel, după doar cinci ediții, evenimentul a devenit o platformă de comunicare pentru toate părțile interesate de VET din Europa și nu numai.

„VET pentru tranziții ecologice și digitale” este tema ediției din acest an, care va fi un eveniment hibrid, având loc atât la Berlin, în Germania, cât și în format digital la nivelul întregii Uniuni Europene.

Va fi o săptămână importantă având în vedere provocările ultimului an, provocări legate de pandemia de coronavirus.

“Investiția în educație este șansa unei nații de a avea un viitor prosper. Oportunitatea oferită de a reprezenta România ca Ambasador pentru Săptămâna Europeană a Competențelor Profesionale mă responsabilizează și mă obligă să mă implic activ în promovarea educației și a formării profesionale prin intermediul inițiativei “Meseriile susțin nația în România Autentică!”, întrucât o societate dezvoltată se bazează întotdeauna pe competențe.

Nevoia de unire a sistemelor de învățământ profesional dual și cel al uceniciei, devenind astfel un singur sistem de învățământ alternativ axat pe nevoile agenților economici, este o realitate economică actuală care trebuie implementată pentru a rezolva mare parte din problemele pieței forței de muncă.

Deținând competențe de bază, solide, se asigură dezvoltarea personală și se stimulează angajabilitatea și incluziunea socială, stabilindu-se astfel pilonii durabili pentru o dezvoltare economică sustenabilă a țării.

În acest an, este nevoie mai mult ca oricând de conștientizarea importanței și a oportunităților pe care învățământul profesional, ucenicia si internship-ul le poate oferi în contextul tranziției către digitalizare a educației”, a declarat Cristina Chiriac, Ambasador al României pentru Săptămâna Europeană a Competențelor Profesionale.

Comisia Europeană și autoritățile naționale au selectat-o pe Cristina Chiriac pentru rolul prestigios datorită realizărilor remarcabile în domeniul educației și formării profesionale.

De altfel, aceasta face parte dintr-un grup de ambasadori din diferite state membre ale UE care s-au oferit voluntari să promoveze VET în țările lor de origine.

Doctor în economie, Cristina Chiriac a militat întotdeauna pentru dezvoltarea culturii antreprenoriale în România, axându-se pe sprijinirea și orientarea profesională a tinerilor, promovarea pârghiilor și politicilor fiscale care pot crea valoare adăugată în economie.

Cunoscută în mediul de business drept un reper al antreprenoriatului feminin, ocupând funcții importante în stat unde s-a remarcat prin profesionalism și viziune, Cristina Chiriac a reușit de-a lungul timpului să se impună în societate drept un economist redutabil a cărui expertiză este recunoscută la nivel național.

Cu o prezență constantă în media, la dezbateri televizate, dar și prin numeroasele articole de specialitate publicate, Cristina este emblematică în societatea românească prin acțiunile la care participă și prin forța de a schimba mentalități și a lupta pentru dezvoltarea unei societăți prospere.

Inițiatoare a numeroase proiecte cu impact național, cum ar fi “România Autentică”, “Pactul pentru Muncă” sau “Pactul pentru Educație Antreprenorială”, a reușit să coaguleze nu doar mediul de business, ci și oficiali ai guvernului, patronate, sindicate, fiind conștientă că doar printr-o acțiune concertată se pot aduce îmbunătățiri legislative substanțiale cu impact benefic asupra activității economice.

Mai mult de atât, pentru activitatea sa, Cristina Chiriac a obținut de-a lungul timpului numeroase premii și distincții la nivel național și internațional.

Printre obiectivele generale ale Săptămânii Europene a Competențelor Profesionale se regăsesc:

● prezenta numeroasele modalități prin care VET poate ajuta tinerii și adulții să-și „descopere talentul” și să se pregătească astăzi pentru economia europeană a viitorului;

● demonstra angajatorilor beneficiile enorme ale investiției în resursele umane prin susținerea formării inițiale a tinerilor, precum și îmbunătățirea calității competențelor (actualizarea competențelor) și recalificarea adulților, în special într-o lume post-COVID-19;

● valida alegerile pe care oamenii le fac atunci când aleg VET, arătând valoarea sa competitivă;

● desfășura o campanie de conștientizare privind Săptămâna Europeană a Competențelor Profesionale, bazându-ne pe succesul campaniilor anterioare.

Statistici privind educația și formarea profesională (VET) în Europa

● Rata ocupării forței de muncă a absolvenților VET în Europa este de 78,9% (2019). Sursa: Eurostat – Employment rates of recent graduates, pg. 2

● 10,8% din populația Europei cu vârsta cuprinsă între 25 și 64 de ani participă la învățarea în rândul adulților (2019). Sursa: Eurostat – Adult learning statistics

● 60% dintre absolvenții VET își găsesc primul loc de muncă pe termen lung în decurs de o lună de la finalizarea studiilor (procentul crește la 80% după șase luni) (2018). Sursa: A quick guide to EU action on vocational education and training pg. 11

● 29% dintre indivizi (UE 27) au competențe digitale generale scăzute (2019). Sursa: Eurostat

● Pandemia de COVID-19 a accentuat decalajul existent privind competențele digitale și ca urmare apar noi inegalități. Sursa: European Skills Agenda for sustainable competitiveness, social fairness and resilience, pg. 1.