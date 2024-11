Cristina Chiriac, una dintre cele mai de succes femei de afaceri din România, dezvăluiri inedite din viața personală: „Bunica s-a măritat cu un iobag”

Femeie de afaceri, de profesie economist, specializată în finanțe, bănci, burse de valori și asigurări și doctor în economie, evaluator, expert contabil, practician în insolvență, mediator și arbitru internațional în mediere și, nu în ultimul rând, președinta CONAF, Cristina Chiriac a fost invitata de miercuri a lui Mihai Tatulici.

Cristina Chiriac, dezvăluiri din sânul familiei

Născută în Câmpulung Muscel, județul Argeș, femeia de afaceri care în România, a fost invitata jurnalistului Mihai Tatulici. Aceasta a vorbit despre copilăria sa, dar mai ales despre bunicii săi, un cuplu format dintr-o femeie ce se trăgea din regalitate și un simplu țăran legat atât cu ființa, cât și cu bunurile, de stăpânul vremii.

În ciuda acestor discrepanțe, dragostea lor a dăinuit, iar Cristina Chiriac se laudă cu neamurile din care se trage, vorbind cu zâmbetul pe bune despre bunicii și părinții săi. Chiar dacă nu a avut timp să petreacă foarte mult timp cu părinții părinților săi, aceasta a auzit numai lucruri frumoase despre strămoșii săi.

„Bunica de viță nobilă care s-a căsătorit cu un iobag. E o poveste foarte frumoasă. Tatăl meu spunea că era urâta satului, dar cea mai bogată, și bunicul era frumosul satului. Un fel de poveste cu iz de Ion. Nu am avut atât de mult privilegiul de a fi nepoată, am fost mai mult fata lui tata și a lui mama decât fata bunicilor, pentru că pe mine m-au făcut părinții la maturitate. Tata avea 38 de ani când m-a făcut pe mine. În consecință, când am intrat la facultate era proaspăt pensionar. Țin minte când mă întrebau la facultate colegii ce fac părinții mei și mi-era jenă să spun că tata e pensionar”, a povestit femeia de afaceri miercuri, la TATULICI LA FANAT1K, emisiune transmisa live pe în fiecare zi de luni, miercuri și joi, de la 18:00.

Cine este femeia care a dat lovitura pe piața afacerilor

Cristina Chiriac a deținut, din 2009 până în 2012, funcția de vicepreședinte al Autorității pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS), coordonând activitățile de monitorizare postprivatizare și insolvență.

Din anul 2013 este președinta Asociației Naționale a Antreprenorilor din România, ulterior devenind președinte fondator al Confederației Naționale pentru Antreprenoriat Feminin – , singura confederație patronală ar cărui obiectiv principal îl reprezintă susținerea și promovarea antreprenoriatului feminin.

„Ceea ce sunt este alegerea mea şi acest fapt descrie perfect raţiunea mea de a fi. Tot ceea ce simt şi gândesc mă defineşte în modul cel mai intim fiindcă sunt eu în tot ceea ce fac. Sunt eu şi cei de lângă mine. Sunt eu şi prietenii mei. Sunt eu, familia mea, prietenii mei şi voi cei cărora doresc să le spun că îmi pasă”, scrie Cristina Chiriac în prezentarea de pe site-ul său.

Pe lângă temele politice și importanța femeilor în societate, Cristina Chiriac și Mihai Tatulici de interes în cadrul emisiunii de pe FANATIK.RO.

