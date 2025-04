Cristina Ciobănașu, atac de panică la „Te cunosc de undeva”: „Mi-am făcut 15 cruci mari cât mine”. Exclusiv

Cristina Ciobănașu și Bianca Purcărea formează unul din cuplurile din sezonul 21 „Te cunosc de undeva”, o emisiune la care actrița și-a dorit de vreo 3 ani să participe, dar nu a reușit până acum.

Ori programul îi era foarte încărcat și nu ar fi reușit să participe la filmări, ori se „trezea” că vrea în emisiune când deja echipele erau făcute și planul bine pus la punct. De această dată, imediat ce a auzit că începe castingul pentru show-ul de transformări de la Antena 1, Cristina Ciobănașu a și început să le aducă aminte producătorilor că își dorește să participe.

Cristina Ciobănașu și Bianca Purcărea formează una din echipe la sezonul 21 „Te cunosc de undeva”

Zis și făcut! Concurenta a povestit, pentru FANATIK, cum a primit vestea că va participa la „Te cunosc de undeva”, dar și cum a reacționat când a auzit că va face echipă cu Bianca Purcărea.

„ . De vreo 3 sezoane îmi tot încerc norocul, dar cumva nu a fost să fie până acum. Pentru că ori mă nimeream prea târziu cu dorința la casting, la producători, și castul era deja făcut pentru sezonul în curs. Ori eram în alte proiecte și ar fi fost imposibil să pot să le fac pe ambele. Mai ales că și acum îmi e destul de greu faptul că îmbin emisiunea asta cu emisiunea mea pe care o am de 8 ani și la care nu am vrut să renunț.

Și acolo e destul de solicitant pentru că interviurile eu mi le fac. Eu mi le documentez, eu caut oamenii, eu îi sun, eu organizez echipa de filmare și atunci… Mi-am dorit foarte mult și am zis că vreau și eu, dacă se poate, la „Te cunosc de undeva”.

În sezonul 20 nu s-a putut pentru că a fost un Best Of și trebuiau să fie echipele, adică concurenții din sezoanele trecute. Și iată-mă în sezonul 21. M-am bucurat teribil când am primit telefonul. Eram la coafor, cu vopseaua în cap, nici nu puteam să țin ca lumea telefonul la ureche.

„Mi-au propus-o pe Bianca Purcărea, pe care nu o cunoșteam”

Chițăiam în coafor, eram super, super fericită”, a declarat Cristina, pentru FANATIK, la evenimentul de lansare al noului sezon „Te cunosc de undeva”.

Când a auzit că va face echipă cu Bianca Purcărea, Cristina Ciobănașu a avut un moment de pauză în care s-a gândit cine este tânăra. Numele ei nu îi spunea nimic, iar ea se gândise la cu totul alte persoane cu care ar fi putut face echipă.

„Eu nu aveam în cap neapărat pe cineva cu care să-mi doresc să particip. Vorbisem cu doi posibili concurenți care să-mi fie pereche, dar , și așa mai departe. Și mi-au propus-o pe Bianca Purcărea, pe care nu o cunoșteam. O știam așa foarte vag din online. Cred că îmi intraseră vreo 2 reel-uri de ale ei în feed, dar nici nu-i dădusem follow.

Mi s-a imprimat fața ei pe retină, dar nu i-am reținut numele. Și când mi-au spus numele la telefon, le-am zis, „dar nu știu exact cine e, dar stai să o caut”. Când am căutat, am văzut fața, mi-am dat seama cine e, îmi amintisem. Am zis „WOW! „, mai spune actrița.

Cristina Ciobănașu: „A fost o ediție… când să intru în liftul care ne scoate pe scenă, am făcut atac de panică”

La filmările „Te cunosc de undeva”, Cristina Ciobănașu a trecut prin toate stările. Emoție, frică, bucurie și panică. Cel puțin în primele ediții. În una din ele, vedeta chiar a făcut un atac de panică, după cum ne-a dezvăluit.

„Am făcut lucruri diferite la fiecare ediție de până acum. La ediția la care mi-a fost cel mai și cel mai frică, prima oară, mi-am făcut 15 cruci mari cât mine. La altele, pur și simplu am inspirat și am expirat. Am făcut exerciții de respirație pentru că mă luase cu atac de panică.

A fost o ediție… când să intru în liftul care ne scoate pe scenă, am făcut atac de panică. Dar mi-am revenit”, mai spune ea.

În această perioadă, Cristina Ciobănașu se ocupă doar de show-ul de transformări de la Antena 1, și de emisiunea ei, Happy Caffee de pe Happy Channel. Nu îi mai rămâne timp nici pentru noi seriale sau alte proiecte.

„Nu mai fac nimic pe lângă aceste două emisiuni care-mi consumă toată energia. Scot câinele afară la 5 dimineața, când sunt singură acasă. Când al meu e plecat, rămân singura responsabilă cu ale ale casei și atunci e un pic așa solicitant în sensul în care dimineața, înainte să plec la muncă, trebuie scos câinele.

De când este la „Te cunosc de undeva”, Cristina Ciobănașu își vizitează părinții mai rar: „Perioada asta le-am explicat că e o perioadă dificilă”

După care vine maică-mea și mă ajută, îl mai scoate ea în timpul zilei. Iar seara, noaptea, când termin gala, ajung acasă la 1.00, îmi pun repede un trening pe mine să nu mor de frig și scot câinele.

În rest, în timpul care mi-a mai rămas, încerc să-mi vizitez familia cât de des se poate. Cam o dată pe săptămână, o dată la două săptămâni. Perioada asta le-am explicat că e o perioadă dificilă, că nu o să dureze mult, dar să aibă răbdare cu mine”, ne-a mai declarat concurenta „Te cunosc de undeva”.

Din cauza timpului limitat, Cristina Ciobănașu a renunțat și la a mai merge la sală. Obișnuia dimineața să facă mișcare, însă acum preferă să doarmă. A pus pe pauză sala pentru o perioadă și o va relua când va avea ceva mai mult timp.

„A trebuit să renunț la ceva și am renunțat la sală. Deocamdată. În teorie fac sport, înainte de „Te cunosc de undeva” m-am apucat zdravăn de sport. Făceam zilnic, ori sală, ori pilates, ori alergat prin parc cu câinele. Dar de când am început la „Te cunosc de undeva”, recunosc că cred că am mai fost de vreo cinci ori maxim la sală. N-am mai apucat pentru că corpul îmi cere foarte mult somn. E un program foarte solicitant și atunci prefer dimineața să dorm”, a mai declarat ea, pentru FANATIK.

„Incerc să gătesc mai mult în casă, dar nu-mi iese tot timpul pentru că nu am timp”

Nu mai ajunge la sală sau la pilates, dar e fericită că se menține la aceeași greutate. Cristina Ciobănașu spune că nu ține nici diete stricte și că e norocoasă că nu ia în greutate. A recunoscut că mănâncă și fast-food, dar preferă mâncarea gătită de ea. Din păcate, nu tot timpul are stare să gătească.

„Mănânc normal. Nu-mi plac frunzele, nu-mi plac salatele, le mănânc că trebuie, periodic. Mai mănânc și eu fast-food din când în când, încerc să gătesc mai mult în casă, dar nu-mi iese tot timpul pentru că nu am timp. Și atunci de ce mai multe ori comand, pentru că și eu, și al meu suntem foarte ocupați.

Și, sincer, când ajungem acasă, primul lucru ne vine să ne trântim pe canapea și să ne povestim cum ne-a fost ziua, nu să gătim. Dar depinde. Că mai sunt și seri în care gătim împreună și ne punem la curent cu viețile noastre și atunci le îmbinăm cumva cât de cât drăguț. Dar nu tot timpul avem energie”, a adăugat ea.