Cristina Ciobănașu, dezvăluiri neașteptate despre relația cu Alexandru Mureșan. Ce se întâmplă, de fapt, între cei doi

Cristina Ciobănașu formează un cuplu de mai bine de un an de zile cu Alexandru Mureșan. El a fost cel care a ajutat-o să depășească despărțirea de Vlad Gherman și să se îndrăgostească din nou.

Cum se înțeleg Cristina Ciobănașu și Alexandru Mureșan

Cum se înțeleg însă cei doi? Dacă de la depărtate lucrurile arată într-un fel, aflați că între cei doi sunt diferențe destul de mari. Chiar actrița a făcut o serie de dezvăluiri destul de interesante despre relația cu Alexandru Mureșan.

Într-un interviu pentru Xtra Night Show, Cristina Ciobănașu a vorbit despre relația ei. Aceasta susține că cei doi se înțeleg de minune, însă diferențele sunt destul de vizibile. Având în vedere că ea este actriță, sunt niște lucruri care le dau bătăi de cap.

Cristina Ciobănașu recunoaște că mereu întârzie înainte de o întâlnire. Deși Alexandru Mureșan este un om foarte punctual, se pare că ea nu poate să țină pasul cu el. Chiar și așa, actrița dă vina pe meseria ei pentru astfel de lucruri.

“În relația cu iubitu tot timpul întârzii. Prietenul meu zice că, de fiecare dată când îi spun că sunt gata să ieșim din casă, din momentul ăla mai durează încă 15 minute până când plecăm cu adevărat din casă.

Am nevoie de sfertul ăla de oră în care îmi caut cheile, mă asigur că am totul în geantă , îmi retușez rujul, îmi dau seama că nu mi-am pus cercei, mă întorc, am uitat să mă dau cu parfum.

Este un om foarte punctual și și-ar dori să fiu și eu la fel dar eu i am spus că nu are cum să compare meseria de doctor cu meseria de artist.”, a spus Cristina Ciobănașu, în interviul acordat pentru sursa citată.

Actrița, revoltată de atitudinea fanilor după ce s-a aflat de noua ei relație

Menționăm că deși acum este extrem de fericită, Cristina Ciobănașu a fost nevoită să depășească și momente dificile. , actrița a fost aspru criticată pentru că și-a refăcut viața atât de repede.

Fanii fostului cuplu au fost revoltați de faptul că acesta avea o relație cu Alexandru Mureșan. Acest lucru a revoltat-o pe actriță, care nu de puține ori a făcut un apel la urmăritorii ei să nu mai jignească anumite persoane fără ca măcar să le cunoască.

De asemenea, ea îi invita pe toți cei care nu pot accepta că este într-o nouă relație, să nu o mai urmărească.