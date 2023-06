Cristina Ciobănașu, discuție cu Oana Moșneagu, după ce aceasta a început relația cu Vlad Gherman. Ce i-a spus

Cristina Ciobănașu a dezvăluit ce discuție a avut cu Oana Moșneagu după ce aceasta și Vlad Gherman au început o relație. Chiar actorul este cel care i-a cerut un favor fostei iubite.

Cristina Ciobănașu a avut o discuție cu Oana Moșneagu, după ce aceasta a început relația cu Vlad Gherman

Au trecut mai bine de doi ani de la . În timp ce Cristina Ciobănașu a început o relație cu Alexandru Mureșan, fostul ei iubit s-a cuplat cu Oana Moșneagu, colega lor din serialele “Fructul oprit” și “Adela”.

ADVERTISEMENT

Actrița a povestit despre favorul pe care Vlad Gherman i l-a cerut după ce a început relația cu Oana Moșneagu. Mai exact, Vlad Gherman a rugat-o pe Cristina să aibă o discuție cu actuala lui iubită, deoarece toți trei erau implicați în același proiect.

Oana Moșneagu a avut emoții până să oficializeze relația cu actorul. Faptul că a vorbit cu fosta lui iubită a fost de mare ajutor. Cristina și Vlad erau despărțiți, iar aceasta dintâi a asigurat-o pe colega ei de platou că totul este în regulă.

ADVERTISEMENT

“La început au fost semne de întrebare, au fost discuții. Oana a avut emoții când ei s-au combinat, pentru că nu știa cum o să reacționez eu, daca o să fiu ok, pentru că eram la același loc de muncă.

Inițial, mi-a spus Vlad despre ei, i-am zis că mă bucur, apoi mi-a spus că Oana are niște emoții și mi-a spus să vorbesc eu cu ea. Am luat-o deoparte și i-am spus să se liniștească, că nu mai suntem împreună.

ADVERTISEMENT

Noi am încheiat lucrurile foarte frumos și ambii ne-am dorit să avem o relație bună, să rămânem o amintire frumoasă și să știm că ne putem baza unul pe altul”, a povestit Cristina Ciobănașu pentru .

În ce relații au rămas Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman

Actrița l-a cunoscut pe Vlad Gherman pe platourile de filmare ale serialului “Pariu cu viața”, în 2011. Ulterior, cei doi au început o relație și au format unul dintre cele mai solide cupluri din showbiz-ul românesc.

ADVERTISEMENT

Atunci când fanii credeau că cei doi se vor căsători, la începutul lui 2021 au făcut un anunț neașteptat. După nouă ani de relație, Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au decis să se despartă.

ADVERTISEMENT

După despărțire, . Mai mult, cei doi prezintă Happy Café, la Happy Channel, alături de Andreea Ibacka. În acest moment, cei doi vorbesc din când în când și au o relație de colegialitate.

“E foarte bine. Este omul care mă cunoaște de când aveam 15 ani, este omul cu care am crescut, cu care am evoluat și avem foarte multe amintiri împreună. Desigur, a fost mai dificilă perioadă de după despărțire, dar am reușit să funcționăm, să rămânem prieteni.

Nu am dorit să pierdem ceea ce am câștigat în 9 ani de relație. Am zis că nu putem fi prieteni la cataramă, este greu și ciudat, momentan este o relație de colegialitate, mă mai sună din când în când, mă întreabă ce mai fac, dacă sunt bine, așa mi se pare frumos”, a mai declarat Cristina Ciobănașu pentru sursa menționată mai sus.