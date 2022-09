Cristina Ciobănașu împlinește 26 de ani! Actrița din Adela, confesiuni de ziua ei: „Cred că îmi lipsește curajul. Am senzația că e prea târziu pentru mine”

Cristina Ciobănașu a ajuns la 26 de ani, o vârstă încă mică pentru dorințele pe care și le-a pus în cap.

Cristina Ciobănașu, la 26 de ani: „Cea mai mândră sunt de faptul că nu m-am pierdut pe drum”

Actrița din , a vorbit în exclusivitate pentru FANATIK despre cele mai mari realizări ale vieții sale, cum s-a gândit să sărbătorească ziua sa de naștere, dar și ce fel de regrete are.

-La mulți ani, Cristina! Care este cea mai mare realizare a ta de până acum? De ce ești cel mai tare mândră din tot ce ai făcut?

Mulțumesc!!! Sunt mândră de toate proiectele din care am făcut parte. M-au scos de fiecare dată din zona de confort, m-au disciplinat și dacă ar fi să fac un top cred că cele mai solicitante au fost serialul Pariu cu Viața și Fructul Oprit.

Însă cea mai mândră sunt de faptul că nu m-am pierdut pe drum, nu m-au luat celebritatea și faima pe sus și nici nu am uitat vreodată de unde am plecat. Asta mă motivează să mă ridic dimineața din pat. Am avut parte de foarte mult noroc la care mulți nici nu visează și e de datoria mea să arat recunoștință pentru asta muncind și demonstrând că nu am ajuns unde sunt doar datorită unui noroc chior.

„Am senzația că e prea târziu pentru mine”

– Ce dorințe neînplinite ai? Poți să ne spui unul din cele mai mari vise?

Orice aș face în viața asta, profesional vorbind, tot simt un gol în suflet atunci când vine vorba de muzică… În continuare îmi doresc cu toată ființa să pornesc un proiect muzical solo, însă…

Cred că îmi lipsește curajul, am senzația că e prea târziu pentru mine, că nu sunt îndeajuns de bună încât să ajung la inimile oamenilor, că nu am vreun talent extraordinar, că există alți artiști mult mai buni decât mine și lista de nesiguranțe continuă… Deci, acesta este răspunsul la întrebarea ta, MUZICA.

Actrița, despre oamenii importanți din viața ei

-Care sunt cei mai importanți oameni din viața ta? De la cine ai avut cele mai frumoase lucruri de învățat?

De-a lungul anilor mi s-a demonstrat de sute de ori că avem de învățat câte ceva chiar și de la un simplu trecător sau de la un om cu care schimbăm doar două vorbe.

Și spun asta tocmai pentru că vreau să subliniez cât de norocoasă mă simt pentru faptul că mereu am fost înconjurată de grămezi de colegi, amici, prieteni și cele două familii de la care am putut “rupe” atât de multe sfaturi și învățături.

Nu reușesc să fac un clasament al celor mai importanți oameni din viața mea în așa fel încât să dau un răspuns mai precis la întrebare dar cu siguranță în vârful listei se află membrii celor două familii din care fac parte fără sprijinul cărora nu aș fi putut evolua.

„Singura dorință pe care am avut pentru ziua mea a fost să mă răsfăț la masaj”

– Cum te gândești să sărbătorești de ziua ta? Ne poți spune cea mai mare surpriză care ți s-a făcut de ziua ta?

Este primul an în care mi-am dat voie să nu îmi fac planuri. Am mâncat deja o felie de tort în avans cu părinții din București. Singura dorință pe care am avut-o pentru ziua mea a fost să mă răsfăț la un masaj. Motiv pentru care mi-am și făcut o programare în prealabil.

Dar, în rest, m-am gândit să fiu spontană și să mă hotărăsc dacă vreau să mă relaxez toată ziua în fața televizorului și să mai ațipesc din când în când pe canapea sau dacă am chef să ies din bârlog. Am zis să încerc așa anul acesta, voi vedea ce iese🙈.

Cristina Ciobănașu poate fi văzută în fiecare joi, de la ora 20:30, în , unde face echipă cu o serie de alți actori cunoscuți.