Cristina Ciobănașu, marcată de despărțirea de Vlad Gherman. Mărturisire neașteptată făcută de actriță

Actrița Cristina Ciobănașu a trecut cu greu peste separarea de Vlad Gherman, despre care are numai cuvinte de laudă. A spus despre fostul ei iubit că a fost prima ei mare iubire, lucru care a îngreunat vindecarea rănilor produse de ruptură.

Cristina Ciobănașu a fost nevoită să apeleze la psiholog pentru a gestiona starea ei emoțională de după despărțire. Actrița din telenovelele de la Antena 1 a trebuit să se obișnuiască noului ei statut în condițiile în care ea și Vlad au continuat să filmeze împreună.

Vedeta a spus că povestea de iubire pe care a trăit-o alături de Vlad a fost una ca în filme și că nu regretă faptul că și-a deschis sufletul în fața lui. Într-un fel sau altul, cei doi au copilărit și s-au maturizat împreună.

Cristina Ciobănașu a apelat la psiholog după despărțirea de Vlad Gherman

„Nu a fost ușor, a fost o perioadă extrem de dificilă, pe care am gestionat-o cum am putut. Am început să merg la psiholog, încerc să mă concentrez pe muncă și încerc să fac lucruri pentru mine, lucruri care îmi fac plăcere”, a declarat Cristina Ciobănașu pentru

Cristina nu a spus motivul exact al despărțirii, căci nu există un factor declanșator în opinia ei. Aceasta a mărturisit că s-au întâmplat mai multe lucruri de-a lungul relației care a făcut-o să își dea seama că îi este mai bine fără .

„Au fost mai multe lucruri care s-au acumulat în timp”

„Vlad a fost prima mea iubire și așa va rămâne în sufletul meu. Este un om capabil să iubească persoana de lângă el mai mult decât pe el însuși. Am trăit o poveste de iubire ca în filme. Amintirea atâtor momente frumoase n-o să ne-o ia nimeni, niciodată.

Nu putem vorbi despre un moment anume în care am simțit că despărțirea este iminentă, au fost mai multe lucruri care s-au acumulat în timp și pe care le-am discutat înainte de a lua hotărârea să mergem pe drumuri separate”, a adăugat Cristina pentru aceeași revistă.

Cristina Ciobănașu este una din cele mai cunoscute actrițe de telenovele din România. S-a făcut remarcată în serialul pentru adolescenți „Pariu cu viața” de la PRO TV. Pe urmă s-a mutat la Antena 1, unde a jucat în telenovelele „Fructul oprit” și „Sacrificiul”.