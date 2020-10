Cristina Ciobănașu și Carmen Ionescu se alătură distribuției serialului Adela de la Antena 1

O nouă producție marca Ruxandra Ion va debuta în curând la Antena 1. Este vorba despre serialul “Adela”, care a unit pe platoul de filmare nume celebre de actori români.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristina Ciobănașu, Carmen Ionescu și Vlad Vîlciu se alătură distribuției, potrivit libertatea.ro. Cei trei actori fac parte din familia Andronic în viitorul serial.

Carmen Ionescu este entuziasmată că a revenit pe platourile de filmare după o pauză de aproape un deceniu și este nerăbdătoare să dea viață personajului său pe micile ecrane.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristina Ciobănașu și Carmen Ionescu se alătură distribuției serialului “Adela”

Carmen Ionescu o va interpreta pe Martha, mama lui Paul Andronic, unul dintre personajele principale ale serialului. Actrița se bucură enorm că a revenit pe platourile de filmare după această pauză lungă.

“Sunt extrem de bucuroasă că am revenit la filmări, după o pauză de aproape 10 ani. Mare bucurie şi un mare cadou pentru mine a fost acest rol şi sunt implicată cu tot sufletul”, a declarat aceasta pentru sursa menționată.

ADVERTISEMENT

Actrița a mai adăugat că este încântată să facă parte din această echipă și că adoră personajul pe care îl va interpreta: “Îmi place mult toată echipa, sunt oameni minunaţi, profesionişti, iar asta contează enorm. Îmi place şi povestea serialului, iar despre rolul meu, ce să spun, îl iubesc mult.

Martha e o femeie puternică, cum îmi place mie, un caracter ferm, are şi ironie, are şi umor, dar mai mult nu aş vrea să divulg de acum despre personaj. Rămâne să îl descoperiți dumneavoastră! M-am bucurat ca un copil că mi s-a oferit ocazia să revin pe platourile de filmare!”

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristina Ciobănașu o interpretează pe Livia, fiica surorii lui Paul. Delia, mama ei, o influențează și îi face pe plac constant. Atunci când simte că este posibil ca mama ei să-și piardă statutul și averea în favoarea fiicei lui Paul, Livia va lupta cu toate puterile pentru ca acest lucru să nu se întâmple.

“Personajul pe care îl interpretez în acest serial se numeşte Livia Drăghici şi este parte din familia mare Andronic. Vorbim de o fată de bani gata, care a primit tot timpul tot ce şi-a dorit. Fetiţa preferată a familiei, Livia îşi permite să spună şi să facă orice.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Urmează cursurile unei facultăţi, pentru că nu vrea să fie neapărat dependentă de familie, însă nici nu depune foarte mult efort, nici nu spune nu averii familiei!”, a povestit Cristina despre personajul ei.

Actrița a declarat că nu are nimic în comun cu Livia și că nu a avut niciodată un astfel de rol, un personaj care să emane aroganță și extravaganță. “Nu ştiu să am lucruri în comun cu Livia! Mi se pare o provocare în plus şi faptul că nu am mai jucat jucat stilul ăsta de aroganţă şi de excentricitate, dar sper să vă placă personajul meu şi să îi descoperiţi farmecul în întreaga poveste!”

ADVERTISEMENT

Vlad Vîlciu a declarat că este foarte onorat să joace alături de echipa viitorului serial și că va avea succes cu siguranță.

“Sunt onorat să fiu parte din echipa serialului Adela. Am întâlnit o echipă extraordinară și nişte colegi minunați, alături de care se construiește povestea, pas cu pas. Sunt convins de faptul că serialul are toate ingredientele unui real succes: suspans, acțiune, emoție și un strop de magie din partea fiecărui om, prezent pe platoul de filmare.”

ADVERTISEMENT

Serialul “Adela” urmează modelul de la “Fructul Oprit”, fiind adaptat după o telenovelă turcească. Printre actorii care fac parte din distribuție, întâlnim și nume celebre, cum ar fi Andreea Ibacka, Oana Moșneagu, Mihai Călin sau Marian Rîlea. De asemenea, Mar Oprea, interpreta Adelei, își face debutul pe micile ecrane odată cu acest serial.