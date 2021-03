Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman, pași către împăcare? Fotografia care i-a pus pe gânduri pe fani

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman s-au despărțit după 9 ani de relație, însă una dintre imaginile postate de actorii din serialul „Adela” i-a dus pe fani cu gândul la o eventuală împăcare pentru că între ei încă mai sunt sentimente.

Fostul cântăreț din trupa Lala Band a publicat o imagine în care fosta sa parteneră de viață este îmbrăcată cu o rochie albă, care face trimite la una de mireasă. Zâmbetul este prezent pe chipul tinerei, din poză fiind nelipsit actorul care are un buchet de lalele în mână.

Îmbrăcat la costum și fericit peste măsură, Vlad Gherman o privește suav pe Cristina Ciobănașu, cea alături de care a trăit unele dintre cele mai frumoase momente în ultimii ani, povestea lor de dragoste începând când erau destul de tineri.

Cristina Ciobănașu și Vlad Gherman au gânduri de împăcare? Cum au apărut cei doi

Vestea că iubirea lor s-a sfârșit i-a luat prin surprindere pe internauți, care au crezut că totul este o glumă. Cei doi actori au povestit cum au ajuns la această decizie radicală, în ciuda faptului că se putea vedea destul de clar din filmare că încă au sentimente.

Acesta este și motivul pentru care fanii cuplului Cristina Ciobănașu – Vlad Gherman așteaptă cu sufletul la gură să afle că au reluat legătura amoroasă. În prezent, actorii de la Antena 1 sunt foarte buni prieteni și păstrează o relație foarte apropiată.

Vedetele filmează împreună pentru serialul „Adela” și au multe alte proiecte împreună, lucru pe care nu l-au ascuns nicio secundă. De aici și până la o împăcare nu ar fi o cale lungă, ar spune internauții, care speră ca cei doi să revină la gânduri mai bune.

Vlad Gherman are numai cuvinte de laudă la adresa tinerei, care i-a fost iubită în ultimii 9 ani, precizând că actrița este o fire sensibilă, blândă și curajoasă, pe care o va purta întotdeauna în sufletul său, indiferent de drumul pe care va merge.

„Chiar ne-am dorit să funcționeze, pentru că știam ce avem lângă noi. De multe ori am renunțat la dorințele noastre doar ca să funcționeze relația, nu e un lucru sănătos, dar am încercat. Am făcut sacrificii, compromisuri în egală măsură.

Cristina este în continuare pentru mine cea mai specială persoană. O fire sensibilă, un om blând și altruist, o persoană puternică și curajoasă. Nu cred că voi înceta vreodată să o iubesc – indiferent de tipul de iubire pe care i-o port”, a spus actorul pentru viva.ro.

