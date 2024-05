Cristina Cioran are un nou iubit, mult mai tânăr decât ea. Ce planuri are vedeta: “Cât de curând”

Cristina Cioran are un nou iubit, după despărțirea și scandalul cu Alex Dobrescu. Bărbatul este mult mai tânăr decât ea, iar cei doi au planuri mari pentru viitor.

Cristina Cioran are un nou iubit și e mult mai tânăr decât ea. Vedeta a dezvăluit ce planuri are

După despărțirea de Alex Dobrescu, . Vedeta vrea să stea departe de tatăl fetiței ei, cu care a avut o relație până acum ceva timp.

Deși a trecut printr-o perioadă grea, se pare că actrița a mers mai departe și și-a găsit liniștea în brațele altui bărbat, după cum a recunoscut chiar ea.

Noul iubit este mult mai tânăr decât ea și ține foarte mult la Ema, fiica vedetei, în vârstă de aproape trei ani. Cristina Cioran vrea să se mute din țară alături de actualul partener și o va lua cu ea și pe fetița ei.

“Da, sunt cu cineva acum. Este o persoană deosebită. E un om care chiar are afaceri, este mult mai tânăr decât mine și este extrem de atașat și de Ema! Cât de curând ne vom muta din România”, a declarat vedeta pentru .

Ce se întâmplă între Cristina Cioran și fostul iubit, Alex Dobrescu. Bărbatul a primit ordin de restricție

Cristina Cioran și Alex Dobrescu au încheiat relația cu mai bine de un an în urmă. La un moment dat, deși erau despărțiți, vedeta l-a lăsat pe tatăl fetiței lor să locuiască în aceeași casă cu ea și cu Ema.

După ce între ei a început un adevărat scandal, iar Alex Dobrescu a fost acuzat de acte de violență, împotriva lui, valabil pentru zece luni.

În prezent, fostul iubit al prezentatoarei este monitorizat de autorități și trebuie să poarte în permanență brățară la picior. Acest lucru nu l-a oprit, totuși, să o caute pe Cristina Cioran.

Fosta actriță din “Numai iubirea” nu are de gând să-l ierte pe fostul partener. Între cei doi nu mai poate fi vorba despre împăcare. Cristina Cioran va accepta ca bărbatul să aibă o relație cu fetița pe care o au împreună numai dacă își va rezolva toate problemele.

“Nu îl voi ierta niciodată și nu există nicio urmă de reconciliere. Bine că am scăpat! Chiar dacă are ordin mă sună, mă caută, încearcă să-mi aducă jigniri și injurii. Important este că fetița e bine.

Iar dacă tatăl ei își va dori o relație cu ea va trebui să-și revină, să se interneze o perioadă ca să-și scoată substanțele din corp și să intre într-un proces de curățare, dezintoxicare.

Și să meargă și la un psihiatru să ia un tratament după ce identifică ce probleme are. Abia după mai poate să mai ia legătura cu Ema. Eu chiar l-am iubit! Dar Ema are un alt tată acum. Bine că am scăpat”, a mai spus vedeta.