Cristina Cioran, atac la adresa lui Alex Dobrescu după ce s-a afișat cu iubita tinerică! „Trebuie să-și achite ce are de achitat”

Cristina Cioran și fostul ei iubit nici nu își mai vorbesc după despărțire. După ce fostul ei partener s-a afișat cu noua cucerire, Cristina Cioran a ținut să își spună părerea.

Cristina Cioran, atac la adresa lui Alex Dobrescu după ce s-a afișat cu iubita tinerică!

Cristina Cioran a mărturisit că nu este în relații prea bune cu fostul ei iubit după despărțire și nici nu a vrut să comenteze prea mult pe marginea faptului că , cu care se afișează în public și pe rețelele de socializare, în ipostaze tandre.

În schimb, fosta prezentatoare de televiziune a spus că așteaptă ca fostul partener să achite ce are de achitat, dar nu a dat niciun detaliu la ce lucruri se referă.

Cristina Cioran a spus că nu are nevoie de nimic din partea fostului său iubit, dar mai întâi trebuie ca el să achite acest lucru misterios despre care vedeta nu a vrut să dea mai multe detalii.

„Nu am nevoie de nimic de la el, nu-mi trebuie nimic, el trebuie doar să-și achite ce are de achitat. Din momentul în care va termina de achitat ce are de achitat, nu mai am nevoie de nimic.

Nu am nevoie de nimic, să se rețină și să se înțeleagă, nu am nevoie de nimic. Îmi doresc doar să fiu liniștită, sănătoasă”, a precizat Cristina Cioran pentru .ro.

Ce a spus Cristina Cioran referitor la relația fostului iubit

Întrebată de relația fostului iubit, Cristina Cioran nu a vrut să dea vreun răspuns referitor la , ci s-a limitat la a spune că „totul este limpede” și fiecare persoană trebuie să judece faptele partenerului său cum crede de cuvință.

”Nu am ce să răspund, mi se pare că e limpede și fiecare om are mintea lui și capul lui cu care să gândească și cu care să judece”, a spus Cristina Cioran pentru Spynews.ro.

Cristina Cioran mai declara într-un interviu mai vechi, după separarea de tatăl fetiței sale, că îi dorește toate cele bune lui Alex Dobrescu și vrea să fie fericit în noua relație.