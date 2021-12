Cristina Cioran și fiica ei, confirmate cu COVID-19, de urgență la spital, în noaptea de Crăciun. Primele declarații ale actriței: ”Trebuia să fie altfel”

i-a adus emoții Cristinei Cioran, întrucât micuța a venit mult prea devreme pe lume. În final, fiica ei a trecut cu bine peste acea perioadă, însă acum au apărut noi probleme.

Vedeta a ajuns cu fetița la spitalul din Medgidia. Se pare că cele două ar fi fost diagnosticate cu COVID-19, au afirmat surse medicale din incinta spitalului, potrivit .

Fiica Cristinei Cioran ar avea acum o gravă insuficiență respiratorie cauzată, cel mai probabil, de infecția cu virusul SARS – CoV 2, au mai spus medicii pentru sursa citată anterior.

Internarea a venit după ce, spre finalul lunii iulie, , fiind însărcinată în 29 de săptămâni. Micuța a venit pe lume cu două luni înainte de termen, iar Cristina Cioran a avut emoții în fiecare moment.

După naștere, fetița a mai rămas câteva săptămâni în spital, acolo unde a fost atent supravegheată de cadrele medicale.

Cristina Cioran și fiica ei au ajuns de urgență la spital

„Șocant a fost pentru că nu mai eram nici însărcinată, nu aveam nici copilul în posesie. Era copilul meu, sufletul meu, într-un incubator. Cred că am luat o bacterie, ceva, am făcut o enterocolită, ceva urât la stomac.

Am fost la doctorul ginecolog, totul în regulă, am luat un tratament pentru enterocolită, asta se întâmpla joi. Vineri am fost la un spital de stat de urgență, nu mi-au făcut mare lucru, am plecat. Sâmbătă am făcut o monitorizare, toate bune și frumoase.

Duminică m-au apucat niște dureri și am sunat la salvare când am văzut că sângerez. La 8 fără 10 a venit salvarea, la 8 jumătate am născut. Am fost isterică, urlam și în salvare și în spital că e prea devreme.

Medicul cu care am născut mi-a zis că nu avem cum să dăm înapoi. Mă simțeam ca într-un film.”, spunea Cristina Cioran în cadrul emisiunii „La Măruță”.

Cristina Cioran și partenerul ei de viață au amânat chiar și din cauza restricțiilor impuse de autorități, în contextul pandemiei de COVID-19.