Cristina Cioran, însărcinată cu bărbatul care a agresat-o: ”Nu vorbim. Ordinul de protecție se încheie când voi naște”. Interviu exclusiv

Cristina Cioran a aruncat vestea bombă după perioada de pauză pe care şi-a luat-o în mod voluntar. Vedeta este însărcinată pentru a doua oară şi urmează să nască la începutul anului viitor. Tatăl este nimeni altul decât Alex Dobrescu, fostul ei partener, care încă se află sub un ordin de protecţie solicitat de actriță.

Cristina Cioran, interviu exclusv despre relaţia cu Alex Dobrescu şi sarcină

După ce a luat pe toată lumea prin surprindere cu vestea că este pe cale să devină mamă pentru a doua oară, FANATIK a stat de vorbă cu actriţa, care ne-a făcut confesiuni neaşteptate. Blondina s-a iubit timp de aproape doi ani şi jumătate cu Alex Dobrescu şi părea că lucrurile dintre ei merg perfect. Asta până într-un punct, totuşi. Au devenit părinţi pentru prima dată în luna iulie 2021, iar la scurt timp, relaţia lor a început să scârţâie.

Lucrurile au mers din rău în mai rău pentru cei doi, ajungând chiar la acte de violenţă, vorbe grele, iar într-un final la ordin de protecţie. Cu toate acestea, Cristina a mărturisit că tatăl băieţelului ei încă nenăscut este chiar .

În ciuda faptului că vor mai avea încă un copil împreună, fosta prezentatoare Tv declară că nu are de gând să reia o legătură sentimentală cu bărbatul care cândva îi aducea zâmbetul pe buze. Totul despre relaţia cu fostul partener, sarcină, dar şi dorinţe ascunse aflaţi în interviul de mai jos.

Când se termină ordinul de protecţie împotriva lui Alex Dobrescu

Cristina, mamică din nou la 48 de ani! Cum te simţi, ce sentimente te încearcă?

Da, voi fi din nou mămică, sunt însărcinată la 47 de ani, voi naşte la 48. Mă simt extraordinar, adică mă bucur atât de tare că Ema va avea un frăţior! Am din nou ocazia şi onoarea să fiu însărcinată pentru a doua oară. Sentimentele astea sunt copleşitoare, sunt super-fericită

Cum ai reuşit să ţii sarcina ascunsă atâta timp?

Am reuşit să ţin sarcina ascunsă pentru că m-am retras un pic din viaţa publică. Am încercat să evit întâlniri. Pe la filmări ce am mai avut întâlniri, pentru canalul meu de gătit de pe YouTube, dar am fost atentă. Denisa şi Bebe, colaboratorii mei, m-au susţinut şi m-au protejat, aşadar, nu a fost dificil să ascund.

Practic, ordinul lui de protecţie se va termina când vei naşte tu, în ianuarie-februarie, nu?

Ordinul de protecţie se termină când voi naşte eu. Nu e de râs, aşa a fost să fie. Bine că lucrurile se pot întoarce.

Actriţa vorbeşte despre şansele de împăcare cu tatăl copiilor ei

Vă vorbiţi direct acum? V-aţi împăcat?

Nu vorbim direct, vorbim prin terţi. Eu nu intenţionez să reiau o legătură sentimentală cu Alex. Aş vrea să reia el o legătură firească cu copiii. Asta îmi doresc cel mai mult.

O să-l primeşti din nou pe Alex în viaţa ta, dacă ai zis că a început să se schimbe? Să fiţi din nou un cuplu, o familie? Este din nou posibil sau excluzi acest lucru? Adică eşti dispusă să-i mai dai o şansă şi să-l primeşti din nou în viaţa ta? Îl ierţi?

Familie este obligatoriu să fim, pentru că suntem. Nu vreau să mă gândesc la asta acum, am alte priorităţi şi nu mă interesează subiectul ăsta. De iertat, l-am iertat, aşa e viaţa. Ştiu că îi pare rău, ştiu că a realizat ce a făcut…

Ce îţi doreşti pentru tine şi pentru Ema de Crăciun?

Linişte şi sănătate, atât.

O să ai un băieţel pe care îl va chema Ioan! Tu i-ai ales numele?

Da, eu am ales numele. M-am gândit la Sfântul Ioan Botezătorul. Dacă pe fiica mea o cheamă Ema şi întâmplarea face că, deşi s-a născut prematur, s-a născut de Sfântul Emanuel, am decis ca Sfântul Ioan să îl protejeze pe micuţul meu.

Cum decurge cea de-a doua sarcină

E o sarcina mai grea decât cea cu Ema? Ţi-e teamă să nu naşti din nou prematur?

E o sarcină un pic mai grea decât cu Ema şi îmi este teamă să nu nasc din nou prematur. De aceea nici nu vreau să vorbesc foarte mult acum de naşterea în sine. Vreau să stea cât mai mult ”la cuptor” şi să ”se coacă” acolo până la termen.

Te-ai împăca cu ideea să fii o mamă singură?

Nu prea sunt împăcată cu ideea de a fi o mamă singură, nu mi-am dorit niciodată să fiu mamă singură. Viaţa te duce câteodată prin nişte locuri… trebuie să te lupţi pentru drepturile copiilor. Mi-aş dori să se ocupe de copii (Alex, n.r.) şi să se ocupe de Ema aşa de la distanţă, cum se poate. Ştiu că va vrea să reia legătura cu ea, sunt sigură că şi pe Ioan abia aşteaptă să îl vadă. Dar nu, mamă singură nu mi-am dorit să fiu.

Ce îţi doreşti în noul an pentru tine? Care e cea mai mare dorinţă a ta?

Eu sunt foarte smerită aşa, nu am dorinţe mari. Eu îmi doresc doar să fim sănătoşi, copiii să fie bine, mama, sora mea, cumnatul meu, nepotul meu, prietenii. Nu vreau nimic altceva. Vreau doar să fim sănătoşi, liniştiţi şi să putem să fim mulţumiţi cu ceea ce avem. Sunt foarte simpluţă la dorinţe.

Unde veţi petrece sărbătorile de iarnă?

De Crăciun mă duc la mama cu Ema şi abia aşteptăm. Nu ne-am mai văzut de ceva vreme şi abia aşteptăm să mergem la mare să petrecem cu buni.