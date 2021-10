Cristina Cioran, mărturie despre momentul nașterii fiicei sale, Ema. Ce i-a povestit lui Cătălin Măruță

Vedeta a făcut o mărturie dureroasă în emisiunea lui Cătălin Măruță, de la Pro TV, unde a dezvăluit că nu se aștepta să nască prematur primul ei copil.

Blondina a trecut prin clipe groaznice când și-a dat seama că vine pe lume înainte de termen, Cristina Cioran amintindu-și în lacrimi acele momente.

Cristina Cioran, în lacrimi în fața lui Cătălin Măruță. Ce i-a spus despre naștere

„Șocant a fost pentru că nu mai eram nici însărcinată, nu aveam nici copilul în posesie. Era copilul meu, sufletul meu, într-un incubator. Cred că am luat o bacterie, ceva, am făcut o enterocolită, ceva urât la stomac.

Am fost la doctorul ginecolog, totul în regulă, am luat un tratament pentru enterocolită, asta se întâmpla joi.

Vineri am fost la un spital de stat de urgență, nu mi-au făcut mare lucru, am plecat. Sâmbătă am făcut o monitorizare, toate bune și frumoase”, și-a început Cristina Cioran mărturia în show-ul „La Măruță”, de la Pro TV, notează .

Din păcate, lucrurile au luat o întorsură ciudată a doua zi, când și-a dat seama că trebuie să nască prematur. Actrița avea dureri de nesuportat, șocul fiind mult prea mare pentru ea.

Cristina Cioran avea senzația că face parte dintr-un film pentru că acele clipe au fost de neimaginat pentru ea, fiica sa, Ema, fiind mult prea mică pentru a veni pe lume.

„Duminică m-au apucat niște dureri și am sunat la salvare când am văzut că sângerez. La 8 fără 10 a venit salvarea, la 8 jumătate am născut. Am fost isterică, urlam și în salvare și în spital că e prea devreme.

Medicul cu care am născut mi-a zis că nu avem cum să dăm înapoi. Mă simțeam ca într-un film”, a completat vedeta, în aceeași emisiune TV.

Cristina Cioran, mamă de fetiță la 43 de ani

În momentul de față, Cristina Cioran a trecut peste clipele neplăcute din luna iulie, când fiica sa a fost nevoită să stea la incubator pentru o perioadă până când a luat în greutate.

Vedeta este topită după fiica sa, Ema, pe care a adus-o pe lume la vârsta de 43 de ani. și partenerul ei de viață, Alexandru Dobrescu, sunt mai fericiți ca oricând alături de cea mică.