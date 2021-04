Cristina Cioran este însărcinată cu primul copil la vârsta de 43 de ani și a dezvăluit cu ce probleme se confruntă în primul trimestru de sarcină. Fosta prezentatoare și-a dorit de mult timp un copil, iar spre sfârșitul anului urmează să-și țină bebelușul în brațe.

Invitată în cadrul unei emisiuni, actrița a vorbit despre simptomele cu care se confruntă, lucru obișnuit pentru multe dintre femeile însărcinate. Medicul i-a recomandat blondinei să nască prin cezariană și speră ca lucrurile să meargă așa cum trebuie.

Săptămâna trecută, Cristina Cioran a anunțat, cu ochii în lacrimi, că urmează să devină mămică pentru prima dată și că este foarte emoționată. Ea și iubitul ei au doar șapte luni de relație, dar acest lucru nu a fost un obstacol.

Cristina Cioran, noi dezvăluiri despre sarcină. Cu ce probleme se confruntă actrița

Cristina Cioran și iubitul ei sunt în culmea fericirii. Cei doi vor deveni părinți anul acesta, anunțul fiind făcut de îndrăgita actriță săptămâna trecută. Chiar dacă această veste le-a făcut viața mai frumoasă, blondina nu a scăpat de problemele cu care se confruntă femeile la începutul sarcinii.

Aflată încă în primul trimestru, Cristina Cioran are probleme cu grețurile seara, însă se simte mai bine dacă se odihnește puțin. Singura poftă alimentară pe care a avut-o până acum a fost oțetul balsamic.

„Ne doream foarte mult dar nu am crezut că o să se întâmple așa rapid. Am încercat de trei ori și a patra oară a ieșit. Suntem împreună de 7 luni. Sarcina e foarte ok, dar seara am niște grețuri. Eu am și rău de mișcare, dar dacă stau o oră-două întinsă, îmi trece. Am avut doar o poftă, aceea cu oțetul balsamic.

Sunt însărcinată în două luni jumate. Bine că s-a întâmplat. Eu mă vedeam mamă de doi-trei copii, acum măcar unul să fie. O să nasc la 44 de ani, o vârstă frumoasă. Am indicații de naștere prin cezariană, dar acolo jos vreau să fie totul”, a declarat Cristina Cioran la „Xtra Night Show” de la Antena Stars.

Ce spune Cristina Cioran despre nunta cu iubitul ei

Cristina Cioran a spus că ea și partenerul ei nu exclud posibilitatea de a se căsători în viitorul apropiat, însă nu se grăbesc cu acest pas. În plus, bărbatul încă nu a cerut-o oficial, iar ea a declarat, amuzată, că și-a pierdut certificatul de naștere.

„S-a pus problema de căsătorie încă din prima săptămână de relație. El a pus problema, dar aștept să fiu cerută, este un sentiment foarte plăcut. O să facem și asta, dar momentan mi-am pierdut certificatul de naștere”, a mai spus vedeta.

