Cristina Cioran, prima reacție după ce Alex Dobrescu a anunțat că vedeta e însărcinată: ”Pentru mine nu mai există”

Cristina Cioran a reacționat după ce fostul ei partener, Alex Dobrescu, a făcut un anunț uimitor zilele trecute. Bărbatul susține că actrița este însărcinată pentru a doua oară cu el și că de când a aflat este foarte bucuros.

Este însărcinată Cristina Cioran din nou cu Alex Dobrescu?

, mai exact o fetiță pe nume Ema, în vârstă de trei ani, dar vestea dată de bărbat i-a luat pe mulți prin surprindere, fiindcă actrița a solicitat un ordin de protecție contra lui, la jumătatea lui aprilie.

Actrița l-a demascat atunci pe fostul logodnic, mărturisind că a agresat-o fizic și că i-a făcut scandal în repetate rânduri De altfel, în ziua când a solicitat, de fapt, prelungirea ordinului, Alex Dobrescu iscase iar un conflict, în fața locuinței sale. El a invocat că nu-l lăsa să-și ia buletinul.

În cele din urmă, oamenii legii i-au dat dreptate Cristinei Cioran și i-au aprobat cererea prelungirii ordinului de protecție pentru încă zece luni, timp în care Alex Dobrescu, dacă nu va respecta actul, riscă să ajungă după gratii.

Totuși, chiar dacă s-a emis ordinul, Cristina Cioran susține că Alex Dobrescu o sună și îi trimite mesaje insistent. De curând, el a atras iar atenția publică după ce a declarat pentru cancan.ro că a aflat chiar de la un medic faptul că fosta lui logodnică este însărcinată în trei luni, cu el.

”Am aflat chiar de la un medic că voi fi iar tătic. Kiki e însărcinată în trei luni, dar are ceva probleme. Nu se simte bine și nu vrea să se știe. Am fost foarte fericit de vestea primită. Am sărbătorit toată ziua, încă de dimineață”, au fost cuvintele lui Alex Dobrescu pentru

Cristina Cioran: ”A fost într-adevăr o alarmă falsă”

Cristina Cioran nu a stat indiferentă la spusele lui Alex Dobrescu și a negat că ar fi însărcinată a doua oară. A precizat și că a fost o alarmă falsă. În plus, ea neagă și că i-ar trimite poze nud fostului iubit, așa cum acesta mai susține.

”Nu, nu sunt însărcinată. A fost într-adevăr o alarmă falsă sau așa cum trebuia să se întâmple (…) Nu a primit nimic de la mine, astea sunt aberații. Eu sunt un om foarte serios, eu nu mint, eu sunt un om integru, am o carieră în spate, oamenii mă cunosc și au încredere în mine, de aceea și acum reușesc să mă renasc din supărarea asta mare.(…)

O fi având niște poze, că dacă am fost într-o relație, o fi având vreo 2-3 poze cu mine mai sumar îmbrăcată, dar dacă el difuzează sau postează sau printează cum mă amenință că va face este un alt dosar penal, este un dosar penal de șantaj”, a explicat actrița pentru emisiunea de pe Prima TV.