Cristina Cioran, primele imagini de la botezul fiicei sale: “O să ziceți că e un copil greu!”

Vedeta a publicat primele imagini de la botezul fetiței sale, care s-a născut prematur în vara anului trecut. Actrița, care a avut trei perechi de nași în biserică, a explicat de ce a așteptat să împlinească bebelușul 10 luni.

Cristina Cioran, fotografii de la creștinarea fiicei sale, Ema. De ce a amânat botezul până acum

Cristina Cioran a fost extrem de emoționată la slujba oficială de părintele Vasile Ioana. a fost atentă la fiecare moment de la botez, iar micuța Ema s-a dovedit a fi extrem de curajoasă și curioasă cu tot ce se petrece în jurul ei.

Fetița a fost creștinată la vârsta de 10 luni, frumoasa blondină precizând că a așteptat până acum pentru a se bucura de vremea frumoasă, în ciuda faptului că bebelușul a luat destul de mult în greutate până în prezent.

“Am avut o slujbă grozavă de botez. La party ne-am dezlănțuit”

„La 10 luni și 10 zile, 10 kg jumate s-a întâmplat și botezul Emei! Știu, o să ziceți că e un copil greu! Este! Și ce bine că este, o să mă întrebați de ce așa târziu? Am vrut să fie cald, am vrut petrecere să ne distrăm și a fost foarte bine!

Am avut o slujbă grozavă de botez ținută de dragul nostru Preotul Vasile Ioana, am învățat și înțeles multe! Am fost foarte emoționată și mulțumesc tuturor care au fost alături de noi în această zi atât de importantă pentru noi!

La party ne-am dezlănțuit! A pus Alexandrescu o muzică… Incredibil de bine a fost! Mai vreau”, a scris Cristina Cioran pe contul de .

Cristina Cioran, petrecere de botez restrânsă

Invitații de la botezul micuței Ema s-a bucurat de o petrecere pe cinste, care s-a desfășurat la unul dintre cele mai frumoase restaurante din zona Floreasca. Cristina Cioran a dezvăluit că cei prezenți s-au simțit foarte bine.

Au mâncat și au băut pe cinste, în timp ce muzica bună a răsunat în boxe. Petrecerea dată de a fost una restrânsă, de la care nu au lipsit familia și apropiații, dar și persoane publice cum ar fi, Simona Pătruleasa.