Cristina Cioran va deveni mamă: “Sunt însărcinată la 43 de ani!”

Cristina Cioran a făcut un anunț cu ochii în lacrimi, în această miercuri. Vedeta a transmis în direct că este gravidă, la vârsta de 43 de ani, dar și că traversează cea mai fericită perioadă a vieții sale.

Prezentă în platoul de filmare de la Vorbește Lumea, aceasta s-a emoționat foarte tare și i-au dat chiar și lacrimile când a discutat despre următoarea perioadă din viața ei, cea în care va deveni mămică.



Cristina Cioran va fi, la vârsta de 43 de ani, mamă pentru prima oară. Vedeta și Alex, partenerul său de viață, și-au dorit foarte tare un copil, motiv pentru care actrița a rămas surprinsă că acest eveniment cât se poate de fericit s-a petrecut mai rapid decât s-ar fi putut aștepta vreodată.

Cristina Cioran, anunț cu ochii în lacrimi, despre prima ei sarcină

Fosta vedetă de la Antena 1 le-a oferit tuturor și un alt motiv de bucurie, deoarece va reveni pe micul ecran.

Cristina Cioran va fi noua colegă a lui Gabriel Coveșeanu și a Lorei, însă nu a fost dezvăluit și despre ce rubrică este vorba.

Mai mult, este vorba despre a doua celebritate de la noi care își anunță colaborarea cu PRO TV, după ce în trecut a putut fi văzută la Antena 1. În urmă cu o zi, și Anamaria Ionescu, soția solistului de la Fly Project, a anunțat că va avea propria rubrică la Vorbește Lumea.

“Am avut mari emoții, mai ales că multe fete pierd sarcinile în ziua de astăzi. Iubitul meu credea că se va întâmpla foarte repede, eu eram mai sceptică, la 43 de ani. Sunt însărcinată în 3 luni, îmi cer scuze celor cărora nu am putut să le spun. Așa sunt primele luni, analize, e greu. El s-a bucurat foarte tare, nu știam cum să îi spun. Mi-am luat un test, eram la muncă, i-am dat o poză și a început să urle, să spună tuturor.

Este o sarcină dorită, am vrut să facem și copil. Mă simt extraordinar, abia ce am aflat rezultatul testelor, săptămâna trecută. Abia aștept, viața mea va fi și mai frumoasă, dar știu că va fi greu. Mi-a fost rău în aceste luni. Mamei nu îi venea să creadă, ea stă la Constanța. Sora mea are un băiețel, este în Anglia. Mama mereu mă întreba când îi fac un nepoțel. Sora mea nu se oprea din țipat când i-am zis. Am intrat în trimestrul doi, ar trebui să nasc în septembrie.

În prima lună mâncam mult și s-a și văzut. Pofte aveam și înainte și nu eram gravidă. Mi-a fost indicat și fac și un tratament cu hormoni. (…) Abia aștept să fim colegi, să ne vedem aici la Vorbește Lumea săptămână de săptămână”, a susținut Cristina Cioran, miercuri, la PRO TV.

