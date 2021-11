Horoscopul anului 2022 întocmit de Cristina Demetrescu! Astrologul anunță probleme financiare pentru multe zodii

Astrologul Cristina Demetrescu a vorbit despre lucrurile care vor influența horoscopul anului 2022, anunțând că va fi un an care va fi caracterizat de imprevizibilitate, tensiuni, dar și decizii luate de guverne pentru a stopa fenomenul sărăciei mondiale.

Cristina Demetrescu anunță horoscopul anului 2022

Cristina Demetrescu a anunțat, conform , un an 2022 în care problemele provocate de foametea mondială și sărăcirea populației vor da mari probleme de cap tuturor zodiilor.

Conform previziunilor astrale făcute de Cristina Demetrescu, anul 2022 va fi caracterizat de infracționalitate cibernetică, de problemele financiare ale tuturor nativilor zodiacului, dar și situații critice din economie, mai ales legate de agricultură, domeniu care se află sub patronajul semnului zodiacal al Taurului.

Mai mult, a explicat astrologul, problemele despre care vorbește sunt sub influența directă a lui Uranus în casa Taur, dublat de Luna Nouă, Cristina Demetrescu precizând însă că imprevizibilitatea conferită de aceste situații este una maximă, iar lucrurile se pot schimba oricând, în bine sau în rău.

În plus, susține astrologul, datorită efectului pe care îl are Luna Nouă, guvernele din mai multe state ale lumii se vor implica pentru minimizarea efectelor sărăcirii populației, lucru care, de altfel, va face ca anumite persoane să își anuleze planurile de afaceri sau chiar să o ia de la zero în acest domeniu.

Cristina Demetrescu anunță cea mai scăzută natalitate și probleme pentru elevi

Conform previziunilor făcute de , în perioada dintre sfârșitul lunii martie și începutul lunii iulie a anului viitor, faptul că Saturn va fi în Vărsător îi va face pe cei care speculează informațiile cum trebuie să aibă multe șanse de a se îmbogăți.

Cu toate acestea, anunță astrologul, începând cu data de 5 iunie, atunci când destinul intră în zodia dublă a Gemenilor, cei care au un serviciu riscant trebuie să fie foarte atenți. Ba chiar, recomandă astrologul, nu ar strica ca aceștia să aibă o a doua variantă de muncă, pentru a se asigura că nu vor rămâne șomeri.

În plus, susține Cristina Demetrescu, evenimentele astrale ale anului 2022 anunță cea mai scăzută natalitate de până acum, situație pusă mai ales pe în contextul problemelor mondiale.

Și, mai precizează astrologul, copiii, elevii în special, trebuie să fie atenți la examenele pe care le au de susținut, anul 2022 anunțându-se foarte greu, mai ales din cauza efectelor lui Mercur și Venus care sunt retrograde chiar în perioada examinărilor.

Lumea va suferi schimbări importante

Conform , influența lui Pluto se va face simțită mai ales când vine vorba de schimbările prin care trece lumea, schimbări anunțate ca fiind importante și ireversibile.

În altă ordine de idei, susține astrologul Cristina Demetrescu, după data de 5 iunie, se vor mai rezolva problemele legate de pandemia de COVID-19, iar oamenii vor putea circula mai mult decât au făcut-o în ultimii ani.