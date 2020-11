Cristina Dorobanțu, criticată pentru că e prea slabă. Gestul pe care l-a făcut imediat

Cristina Dorobanțu este prezentatoarea Puterea Dragostei, emisiune cu o audiență foarte mare, de la Kanal D. Tânăra a fost criticată de nenumărate ori pentru felul în care arată, telespectatorii spunându-i că e mult prea slabă. După ce a văzut valul de mesaje prin care era sfătuită să se mai îngrașe, vedeta a făcut un gest neașteptat.

Vedeta Kanal D este foarte activă pe rețelele de socializare, unde ține intens legătura cu admiratorii săi, printre aceștia numărându-se inclusiv fanii Puterea Dragostei. Ultimele postări au legătură cu reproșurile admiratorilor, care susțin că prezentatoarea tv este foarte slabă.

În schimb, Cristina Dorobanțu este de părere că arată foarte bine și mulțumește că a reușit să scape de un surplus de kilograme pe care îl acumulase în vara acestui an.

„Ce credeți că fac eu acum? Mănânc dulciuri, după ce mi-ați spus că sunt prea slabă. M-ați criticat pentru asta. Glumesc, nu de asta mănânc dulciuri. Eu cred că arăt bine așa cum sunt, adică mie îmi place și asta e tot ce contează. Eu mă simt bine în pielea mea”, a menționat Cristina Dorobanțu pe Insta Story.

A slăbit cu ajutorul dietei și a consumului de ceaiuri

Cristina Dorobanțu a dezvăluit cum a reușit să scape de surplusul de kilograme în plus.

„Primesc foarte multe mesaje în care sunt întrebată cum am reușit să slăbesc. Am slăbit cu ajutorul ceaiului (…) Am renunțat la pâine și prăjeli și am consumat (n.r. ceaiul respectiv) de 2 ori pe zi (dimineața și seara)! Vi-l recomand și vouă! 😘“, a scris aceasta pe InstaStory.

Certată de fani pentru felul în care prezintă Puterea Dragostei

Mulți dintre cei care urmăresc emisiunea de la Kanal D susțin că Andreea Mantea era o prezență mai bună la tv, iar Cristina Dorobanțu nu reușește să țină în frâu toată situația din platoul tv. „Ești minunată, dar luați măsuri. Concurenții nu vă respectă deloc, țipă de parcă au înnebunit”, este una din atenționările primite de Cristina Dorobanțu de la un fan, pe contul ei de Instagram.

