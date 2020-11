Cristina Dorobanțu de la Puterea Dragostei, anunț de ultimă oră. Toții fanii sunt în extaz

Cristina Dorobanțu a anunțat pe Instagram că urmează să adereze la o nouă rețea de socializare, după ce a a fost impresionată de toate clipurile postate de vedete, dar și restul oamenilor pe deja celebrul tik tok. Anunțul este de mare interes, mai ales că prezentatoare Puterea Dragostei este intens urmărită de sute de mii de oameni, fani ai emisiunii de la Kanal D.

Anunțul important pentru fani a fost făcut pe Insta Story, unde Cristina Dorobanțu a mărturisit că deja pe rețeaua de socializare există filmulețe cu ea realizate din colaje foto, cu muzică lăutărească pe fundal.

Prezentatoarea tv a devenit curioasă în ceea ce privește tik tik-ul, unde până acum nu a avut cont, dar urmează să urce mai multe clipuri în care apare în diferite ipostaze, spre deliciul admiratorilor.

„Atenție mare, îmi instalez Tik Tik. Nu m-am uitat în viața mea pe Tik Tok, nu știu cum se folosește, nu m-am hotărât să învăt cum se folosește, în schimb am hotărât să mă uit și eu pe acolo ce și cum, pentru că deja se vorbește mult prea mult despre acest tik tok și am devenit curioasă. Mai mult decât atât, am înțeles că fac și eu parte din lumea asta nebună a tik tok-ului. Sunt diferite poze cu mine din emisiune, iar coloana sonoră a colajelor cu poze din emisiunea de fiecare dată sau în cea mai mare parte a timpului este o manea. Ne plac manelele”, a spus Cristina Dorobanțu pe Instagram.

Vedeta tv este prezentatoarea emisiunii Puterea Dragostei sezonul 3, după ce Andreea Mantea i-a predat ștafeta. Tânăra s-a făcut remarcată la Bravo, ai Stil, unde a ajuns chiar până în finală, după care a moderat și alte emisiuni la Kanal D.

În prezent, ea se bucură de succesul emisiunii pe care o prezintă, un format care a prins la publicul din România. La început, fanii o comparau cu Andrea Mantea, despre care spuneau că prezintă mai bine show-ul matrimonial, însă, în cele din urmă, Cristina Dorobanțu s-a făcut plăcută.