Cristina Dorobanțu, disperată să ajungă la medic. Anunțul făcut de prezentatoarea Puterea Dragostei

Prezentatoarea Puterea Dragostei a postat pe Insta Story un mesaj în care a anunțat că dorește să ajungă la medicul estetician pentru a suporta o intervenție minim invazivă pe care dorea să o realizeze de ceva timp.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Ziua cea mare a sosit, iar Cristina Dorobanțu și-a scos alunițele la un medic dermatolog renumit în România.

Fericit de întreaga situație, vedeta a anunțat pe Instagram întreaga situație, dar și disperarea ei de a ajunge la clinică.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristina Dorobanțu, pe mâinile medicului estetician

Diva de la Kanal D își ține la curent fanii cu tot ceea ce face, motiv pentru care înainte să fie supusă unei intervenții de scoatere a alunițelor de pe piept a ținut să dezvăluie că dorește să facă acest lucru de multă vreme.

Din cauza filmărilor pentru Puterea Dragostei, bruneta nu a putut ajunge la timp. Din fericire, medicul estetician și-a schimbat programul pentru brunetă și astfel Cristina Dorobanțu și-a văzut visul cu ochii.

ADVERTISEMENT

„De foarte mult timp încerc să ajung la doamna doctor, efectiv nu am reușit până acum. Tot am încercam și nu am reușit să ajung la medic.

Iată, astăzi e ziua cea mare în care se va întâmpla minunea, parcă nu-mi vine să cred, dar vreau să vă spun că atât de mult am așteptat ziua în care să continui tratamentul.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După cum știți, noi filmăm și foarte, foarte mult de aceea suntem și zilnic pe post, la Puterea Dragostei, unde ne puteți urmări, și revin în țară o dată la două săptămâni, o dată pe săptămână, însă doar în weekend.

N-am putut să ajung la medic, dar astăzi am o programare specială. Nu doare, nu necesită foarte multă atenție după intervenție. Doar te dai cu o cremă cicatrizantă, toate bune, n-am avut probleme, sunt extrem de mulțumită, abia aștept să ajung la clinică.”, a declarat Cristina Dorobanțu, pe Insta Story.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După intervenția minim invazivă, prezentatoarea Puterea Dragostei a făcut marele anunț pe rețeaua de socializare. „Gata, am ajuns, mi-am scos alunițele, mulțumesc mult, doamna doctor”, a conchis vedeta tv.

Andreea Mantea i-a predat ștafeta la Puterea Dragostei

Cristina Dorobanțu este vedetă Kanal D de ceva timp. Prima dată s-a făcut remarcată la Bravo, ai Stil, unde a ajuns in finală, însă câștigătoare a ieșit Silvia Popescu, iar apoi a avut o rubrică de modă în emisiunea lui Teo Trandafir.

ADVERTISEMENT

Mai apoi, ea a devenit co-prezentatoare în emisiunea Panorama, unde comenta concurentele Bravo, ai Stil împreună cu mai mulți invitați, iar apoi a fost prezentatoare în emisiunea Îmi Place Dansul. Cristina Dorobanțu a terminat o facultate în Drept, iar acum prezintă Puterea Dragostei sezonul 3.