Cristina Dorobanțu, prezentatoarea Puterea Dragostei, a dezvăluit cum a reușit să slăbească! Dieta este foarte simplă

Cristina Mihaela Dorobanțu, noua prezentatoare de la Puterea Dragostei, le-a dezvăluit fanilor cum a reușit să slăbească.

Vedeta este tot mai prezentă în mediul online de când a preluat cârma show-ului matrimonial de pe Kanal D în locul Andreei Mantea. Șatena îi ține la curent pe fani pe rețelele sociale și postează zilnic fotografii din viața ei cotidiană și de la emisiune.

Cristina Dorobanțu a fost întrebată de fani cum a reușit să slăbească, iar aceasta le-a dezvăluit dieta pe care a urmat-o.

Cristina Dorobanțu a dezvăluit cum a reușit să slăbească

Cristina Dorobanțu a postat pe contul de Instagram dieta care a făcut minuni și care este destul de simplă, fără prea multe restricții. Vedeta a renunțat la pâine și prăjeli și a consumat un ceai din plante cu efect detoxifiant și care ajută la eliminarea celulitei.

“Primesc foarte multe mesaje în care sunt întrebată cum am reușit să slăbesc. Am slăbit cu ajutorul ceaiului (…) Am renunțat la pâine și prăjeli și am consumat (n.r. ceaiul respectiv) de 2 ori pe zi (dimineața și seara)! Vi-l recomand și vouă! 😘“, a scris aceasta pe InstaStory.

De asemenea, Cristina Dorobanțu a explicat cum a ajutat-o această dietă și care a fost rolul ceaiului în procesul de slăbire.

“Ceaiul combină 11 plante naturale care ajută la combaterea celulitei, proprietăți diuretice, efect depurativ, puternic efect detoxifiant, stimulează ficatul și rinichii în procesul de eliminare a toxinelor, eliminarea rapidă a reziduurilor din sânge și, implicit, a depozitelor de grăsime.”, a mai adăugat prezentatoarea de la Kanal D.

Cristina Dorobanțu a înlocuit-o pe Andreea Mantea la cârma show-ului matrimonial începând cu acest sezon. Deși a fost criticată de fani, care o preferau pe fosta prezentatoare, Cristina nu s-a lăsat doborâtă de comentarii și a dat tot ce e mai bun pentru a fi pe placul tuturor.

Frumoasa șatenă și-a câștigat locul printre concurenți, care au plăcut-o de la bun început. Majoritatea fanilor sunt de partea ei, însă este normal să existe și persoane nemulțumite.

După ce a participat la “Bravo, ai stil!”, Cristina Dorobanțu a vrut să-și urmeze visul de a fi jurnalistă și așa a ajuns la “Puterea Dragostei”. În cadrul unui interviu, vedeta a declarat că în următorii ani se vede tot pe micile ecrane.