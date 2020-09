Cristina Dorobanțu, zbor urgent în România! Motivul pentru care prezentatoarea a plecat de la Puterea Dragostei

Cristina Dorobanțu a făcut un anunț neașteptat pe contul său de Instagram. Vedeta de la Puterea Dragostei și-a uimit urmăritorii din mediul online, încă de la primele ore ale dimineții.

Todată, vedeta de la Kanal D se afla până nu de curând în Turcia, acolo unde se filmează celebra emisiune Puterea Dragostei. Noul sezon o are la cârmă pe frumoasa șatenă. Show-ul are o mare priză la public și își are momentele de filmare pentru sezonul actual în plină desfășurare.

Totuși, Cristina Dorobanțu a anunțat că a apelat la un zbor de urgență, pentru a putea reveni în țară. Șatena a plecat din Instanbul, în Turcia, făcând anunțul pe contul ei oficial de Instagram. Și pentru că are un număr impresionant de prieteni virtuali, mulți s-au întrebat care ar fi putut fi motivul revenirii atât de bruște.

Cristina Dorobanțu, zbor de urgență în țară! De ce a plecat prezentatoarea de la Puterea Dragostei, din Turcia

Show-ul Puterea Dragostei se află în momentul actual la cel de-al treilea sezon. Publicul a făcut cunoștință atât cu cea mai nouă prezentatoare, dar și cu noii concurenți încă din urmă cu câteva săptămâni. Vedeta a susținut că a părăsit Turcia de urgență, dar și că a revenit în România.

Motivul ar putea fi considerat surprinzător de către cei din public. De curând, telespectatorii au putut afla că vedeta a părăsit Turcia, pentru a putea veni la shopping în România. Nu este pentru prima dată când apelează la acest truc și revine din motive similare, de fashion.

“Normal că am plecat din Turcia și am revenit în România ca să fac cumpărături. Păi, cum altfel”, a povestit Cristina Dorobanțu pe InstaStory.

Anunțul făcut de către prezentatoarea Puterea Dragostei a fost unul ce i-a luat prin surprindere pe fanii emisiunii. Mulți s-au gândit la tot ce este mai rău, mai ales că situația actuală încă este una de pandemie cu noul virus. Aceasta s-a filmat la o sesiune de shopping în toată regula și cel mai probabil a colindat mall-urile din Capitală în căutarea rochiilor perfecte.

În realitate, Cristina Dorobanțu a avut o “urgență” în materie de vestimentație. Pentru că este nevoită să se afișeze în fața camerelor de filmat în ținute nou-nouțe, vedeta are întotdeauna ceva mai mult de furcă la acest capitol.

A decis să revină în România și atunci când magazinul ei favorit a fost închis. Vedeta celor de la Kanal D a rămas iarăși fără ținute și a decis să rezolve cât mai rapid situația.

