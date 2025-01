Cristina Gutiérrez, medicul dentist care pilotează pentru Dacia în Raliul Dakar: “La 4 ani mă rugam de tata să conduc mașina!”. Interviu exclusiv

. Iar constructorul de automobile are un veritabil dream team. Mașinile Dacia Sandrider vor fi pilotate în Dakar de Sebastian Loeb, și Cristina Guttierez. Cea mai dură cursă din lume se dispută între 3 şi 17 ianuarie.

Cristina Gutiérrez, medicul dentist care pilotează pentru Dacia în Raliul Dakar: “La început am făcut ambele”

Într-un interviu acordat în exclusivitate pentru FANATIK, Cristina Guttierez a vorbit despre cum a trecut de la a fi medic dentist la pilot în cea mai dură competiție din lume. În 2017 a devenit prima femeie din Spania care încheie cursa, iar patru ani mai târziu a fost a doua femeie din istorie care câștigă o etapă în Dakar. Anul trecut, Cristina Guttierez s-a impus la categoria T3.

ADVERTISEMENT

Cristina, cum este să fii în acelaşi timp dentist şi pilot în cele mai dure curse din lume? Cum le combini pe cele două?

– Este o întrebare foarte bună. Am început să pilotez în mod profesionist când aveam 18 ani. Acum am 33 de ani. Eram la universitate când visam să devin pilot profesionist la o echipă importantă. Şi uneori visele devin realitate la un nivel şi mai înalt decât te-ai aştepta. Da, la început am făcut ambele. Am învăţat, am muncit şi apoi mergeam şi la curse.

ADVERTISEMENT

Dar când am intrat în proiectul Dacia m-am concentrat exclusiv pe asta şi vreau să fiu el mai bun pilot posibil, pentru că acesta este visul meu şi obiectivul meu principal. De asta am oprit pentru moment munca de dentist. Dar nu ştii niciodată când vei reveni. Pentru moment, sunt concentrată pe pilotaj.

“La vârsta de 4 ani mă rugam de tatăl meu să îmi dea maşina”

De când ai avut visul de a pilota în condiţii extreme?

– Când eram foarte mică, am început să conduc. La vârsta de 4 ani mă rugam de tatăl meu să îmi dea maşina. Nu ştiu, pasiunea a fost acolo de la început. Nu am moştenit-o, tatăl meu este doctor. Nu am pe nimeni în familie care să piloteze maşini de curse.

ADVERTISEMENT

Aşa m-am născut, cu pasiunea asta. Am noroc să-i am pe mama şi pe tata în viaţa mea. Au fost foarte deschişi cu mine, mi-au oferit tot ce e necesar să pot să îmi urmez pasiunea.M-au susţinut de la început. La primul meu raliu Dakar au venit cu mine. Am o familie foarte mare şi ne susţinem unii pe alţii foarte puternic.

În 2017 ai devenit prima femeie pilot din Spania care încheie Raliul Dakar. Cum a fost să treci peste nişte bariere şi să fii deschizătoare de drumuri?

ADVERTISEMENT

– Nu a fost uşor. Am avut câteva modele, dar nu au fost prea multe. Când am intrat în motorsport am urmărit-o pe Jutta Kleinschmidt, dar nu ai foarte multe modele pe care să le urmezi. Aşa că a trebuit să îmi fac propriul drum, iar acum e important să vorbesc mai mult cu oamenii, să le dau cât mai multe sfaturi să poată să îmi calce pe urme în motorsport.

“Este cea mai provocatoare cursă din lume, e aventură şi adrenalină pură. Lupţi cu mentalul tău”

Cum este pentru tine să concurezi în Dakar?

– Cred că toţi piloţii din lume, inclusiv cei din Formula 1, vor să vină într-o bună zi în Dakar. Este cea mai provocatoare cursă din lume, e aventură şi adrenalină pură. Lupţi cu mentalul tău. Uneori ai o zi proastă şi a doua zi trebuie să dai “reset” şi să o iei de la capăt. În fiecare zi ai oportunitatea să îţi creşti nivelul, să încerci să fii cel mai bun. Ai şansa să fii mai bun şi să schimbi regulile. Este diferit în Dakar faţă de Formula 1. În F1 totul este controlat, dar în Dakar este o nebunie. Nu eşti pe un circuit, nu ştii niciodată.

Spuneai de nebunia din Dakar şi de faptul că nu ştii niciodată ce se poate întâmpla. Cum îţi dai seama pe unde trebuie să o iei?

– E o întrebare bună pentru că uneori nu ştim pe unde mergem. De obicei, primim câteva indicaţii şi ştim că trebuie să ajungem din punctul A, în punctul B. Cu cinci minute înainte de cursă primeşti indicaţiile de la organizatori, un “roadbook”. Dar nu ştii exact unde să mergi. Semnele alea trebuie interpretate de copilot şi tu te bazezi pe interpretarea lui. Uneori nu ne iese interpretarea şi ne rătăcim. Dar toată lumea se rătăceşte. Important este să găseşti calea mai rapid ca ceilalţi.

Cum este pentru tine să participi în Dakar cu Dacia, dar şi cu doi piloţi de legendă, cum sunt Sebastian Loeb şi Nasser Al-Attiyah?

– Este un vis devenit realitate. Sunt printre cei mai buni piloţi din lume. Iar pentru mine şi Pablo (n.r. copilotul Pablo Moreno) este un vis devenit realitate. Împărțim foarte multe informații, învățim foarte multe de la ei, de două ori mai repede decât normal. De asta avem o oportunitate mare.

“Așteptările sunt mari. Mașina performează bine”

Iar startul este excelent. Sandrider a câștigat deja Raliul Marocului. Pentru Dakar ce așteptări ai?

– Așteptările sunt mari. Mașina performează bine. Evident că mai avem lucruri de pus la punct, avem o lună la dispoziție să le rezolvăm. Dar mă bucur că mașina este competitivă chiar comparativ cu adversarii. În Maroc am concurat împotriva celor care vin în Dakar și am văzut capacitatea mașinii și performanțele. Dar mai avem de rezolvat lucruri și să mergem în Dakar în cea mai bună formă posibilă.

Cum te pregătești pentru o cursă de anduranță? Faci ceva special?

– Într-o echipă de uzină e diferit pentru că ai parte de cele mai bune condiții. Ai șansa să conduci mult în condiții similare Dakarului, cum a fost în Maroc. Nu puteam să spun că am făcut asta la început. Eram într-o echipă privată, cu sponsorii mei și a fost foarte dificil să găsim când să ne antrenăm. Nu ai aceleași oportunități și aceeași logistică. Acum, sunt fericită să am această oportunitate să conduc mult în vară în Maroc. Au fost condiții grele și trebuie în continuare să ne antrenăm și să dezvoltăm mașina.

Crezi că în viitor vom putea avea o femeie pilot și în Formula 1?

– De ce nu? Este o categorie diferită, nu am fost niciodată în acea situație și nu știu prea multe. Dar sunt multe femei în diverse Formule, inclusiv în Formula E va fi un test. Eu mă bucur că sunt la această categorie unde concurăm cu toții. Nu sunt multe astfel de locuri și cred că asta e cel mai important, că aici concurăm cu toții împreună.

33 de ani are Cristina Gutiérrez

2017 este anul în care Cristina Gutiérrez a debutat în Raliul Dakar