Cristina Ich, accidentare la schi. Le-a dat tuturor emoții când a “zburat” pe pârtie

Cristina Ich, accidentare pe pârtia de schi în această după-amiază. Vedeta le-a arătat urmăritorilor ei din mediul online că se află într-o zonă montană de la noi. La scurt timp, însă, cei care au răsfoit secțiunea de Story de pe contul manechinului au simțit cum le stă inima pe loc. Asta deoarece frumoasa șatenă a fost filmată în momentul în care a “zburat” de-a dreptul pe pârtie.

Partenera lui Pițurcă Jr. a avut parte de momente ce se puteau transforma în ceva cât se poate de grav. Ea s-a delectat alături de o prietenă în respectivele momente și le-a mărturisit urmăritorilor ulterior ce i s-a întâmplat. Vedeta a avut nevoie de câteva clipe să își revină și să se poată repune pe picioare.

Cristina Ich este o prezență foarte populară în rândul românilor și are un număr impresionant de persoane care o apreciază, în mediul online. Mulți au crezut însă că nu văd bine atunci când au observat că tânăra mămică își pierde echilibrul, având și o viteză considerabilă.

Cristina Ich, incident pe pârtia de schi: “Am căzut cu capul”

Iubita lui Alex Pițurcă s-a bucurat de vremea frumoasă de la munte, iar totul a venit însoțit de palpitații. Echipată corespunzător, inclusiv cu ochelari de protecție, vloggerița de 33 de ani pare să fie o mare amatoare de senzații tari și adrenalină.

A fost filmată de către însoțitoarea ei când parcă se afla într-o competiție în adevăratul sens al cuvântului, fiind poreclită chiar “vitezomană” de către aceasta.

De curând s-a aflat că ea, alături de tatăl copilului său, Pițurcă Jr., ar putea deveni cei mai noi protagoniști din următorul sezon al show-ului Asia Express, de pe Antena 1. Șatena le-a arătat tuturor ce i s-a întâmplat prin intermediul unor filmulețe publicate pe Instagram.

Cristina a explicat la câteva minute și că se bucură de clipele ceva mai libere, din aceste zile, fiind cunoscut că are programate foarte multe evenimente în ultima perioadă.

“Doamneee, ce căzături am luat! Nu am mai schiat de trei ani. Bine că m-am dus eu pe pârtia aia roșie și nu pe cea neagră, ca să mă dau eu interesantă. Noroc că aveam cască. Am căzut de două ori, nu mai pot. Mă dor picioarele groaznic.

(…) E atât de cald, că oamenii stau la plajă, la pielea goală sus. Am impresia că sunt 30 de grade. E cald rău de tot. (…) Sincer, dacă nu aveam casca, era nasol rău de tot, pentru că am căzut cu capul. Să vă puneți cască dacă veniți la schi”, a povestit Cristina Ich, în filmulețele de pe InstaStory.

