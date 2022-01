De ce nu funcționează relațiile Cristinei Ich, iubita lui Alex Pițurcă: “Nu știu să fac asta, sunt un dezastru”

Cristina Ich a abordat subiectul privind relațiile amoroase și a dezvăluit faptul că este o persoană vulcanică, trăsătură care îi cauzează probleme în viața personală. De asemenea, ea a declarat că atunci când vine vorba despre un bărbat, cel mai important este să o facă să se simtă iubită.

Cristina Ich: „Sunt un spirit foarte liber, îmi place să fac ce vreau eu”

Cristina Ich și Alex Pițurcă sunt împreună de câțiva ani si au împreună și un băiețel, Noah Alexandru. la începutul lunii ianuarie s-a zvonit că cei doi s-ar fi despărțit, în urma unor comentarii făcute de influenceriță pe social media.

Fostul fotbalist a negat afirmațiile, iar acum șatena, a cărei frumusețe este comparată cu a actriței Angelina Jolie, a acceptat să fie protagonista unui Q & A, pe Instagram, acolo unde a răspuns întrebărilor adresate de urmăritori.

Iubita fiului lui Victor Pițurcă a declarat că, pentru ea, relațiile sunt o provocare și s-a caracterizat ca fiind o femeie independentă. A recunoscut că acest lucru o afectează și în relația de cuplu, acolo unde nu știe cum să reacționeze în anumite situații.

„Sunt un spirit foarte liber, îmi place să fac ce vreau eu. Și știți cum e, într-o familie trebuie să fie relația închegată. Și atunci… eu nu prea știu cum să fac asta. E ok, pot să trăiesc cu asta. Sunt un dezastru, credeți-mă! Eu știu să dau sfaturi pe relații, dar eu, pentru mine, sunt un dezastru.”, a spus Cristina Ich.

Ce greșeli a făcut Cristina Ich în relațiile anterioare?

Cristina Ich mărturisește că, de multe ori, a suferit și s-a consumat pentru lucruri minore și că a realizat acest lucru abia mai târziu. Din punctul său de vedere, nicio femeie nu ar trebui să plângă și să tragă de un bărbat care nu-i împărtășește sentimentele sau care nu o respectă.

„Ăia care dau sfaturi despre o relație, de fapt, viața lor e un dezastru total. Voi aveți impresia că eu nu am trecut pe acolo? Smuls părul din cap, dat cu capul de pereți. ‘Nu pot să trăiesc fără el. Mă sufoc.’ Am trecut și eu pe acolo. Și, pe urmă, când mi-am revenit am zis nu există.

Cum să suferi ca proasta pentru un om pentru care tu nu însemni absolut nimic? Fie că te părăsește pentru altă femeie, fie că îți spune într-o zi că nu simte nimic pentru tine. Și eu să stau să sufăr pentru cine, pentru ce? Că nu e ca și cum o să-l aduc înapoi.

Mi-am pus de multe ori întrebarea: Oare îl iubeam? Sau pur și simplu eram supărată că a decis într-o zi să plece de lângă mine”, a adăugat iubita fiului antrenorului Victor Pițurcă.

De asemenea, Cristina Ich afirmă că a învățat să ofere iubire doar celor care îi demonstrează prin fapte că merită, dar că a fost nevoie să treacă prin multe experiențe până a ajunge în acest punct.

Cristina Ich, enervată de indiscreția fanilor: “Puneți întrebări care țin de cei 7 ani de acasă”

Influencerița a răbufnit atunci când și-a dat seama ca majoritatea curiozităților urmăritoarelor sale se învârteau în jurul subiectului „relații”. Cristina le-a sfătuit pe tinerele care o admiră să nu mai pună accentul pe bărbații de lângă ele, ci să se concentreze asupra propriei persoane.

„M-a scos din sărite. Întrebările mele sunt numai despre bărbați, relații, ‘Vreau să-mi găsesc pe cineva’. Cât de incompletă să fii, dacă fericirea ta depinde de cineva? Puneți niște întrebări care țin de cei 7 ani de acasă, niște întrebări atât de intime.”, a spus Cristina Ich.

Sesiunea de întrebări s-a încheiat cu o decizie radicală anunțată de celebra influenceriță. Cristina Ich a hotărât că nu va mai organiza sesiuni de Q & A pe rețelele de socializare, pentru că este întrebată aceleași lucruri,