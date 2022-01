Fiul Cristinei Ich și al lui Alex Pițurcă, de urgență pe mâna medicilor: ”Era leșinat. M-am speriat îngrozitor”

Prezentă aproape non-stop pe rețelele de socializare, Cristina Ich a lipsit, în ultimele zile, din mediul online, iar, astăzi, influencerița a spus care a fost motivul pentru care și-a pus viața publică pe locul doi.

Iubita lui Alex Pițurcă le-a povestit celor care fac parte din comunitatea sa online că ultimele trei zile au fost extrem de grele pentru ea. Mamă fiind, în momentul în care și-a văzut copilul bolnav, recunoaște că a tras o sperietură soră cu moartea.

Nepotul lui Victor Pițurcă a ajuns la perfuzii

a trecut prin clipe de coșmar, după ce, timp de câteva zile, nu s-a putut hrăni, a avut grețuri și febră de peste 40 de grade.

ADVERTISEMENT

Toate acestea au făcut-o pe Cristina Ich să își ducă băiatul la spital, în speranța că a micuțului se va ameliora.

Conform spuselor sale, situația nu a stat deloc așa, copilul continuând să se simtă la fel de rău, motiv pentru care, Ich a luat decizia să își trateze copilul acasă. Astfel Noah a fost pus pe perfuzii pentru a-și recăpata forțele, pentru a fi alimentat și vitaminizat corespunzător.

ADVERTISEMENT

”Am făcut tot ce e posibil și nu i-a trecut”

”Am avut câteva zile de coșmar. Mai ales că eu nu am avut probleme cu Noah până acum, colici, durere de burtă, nu era nimic îngrijorător. De data aceasta a ținut-o numai cu febră de 40, 41. M-am speriat atât de tare. M-am dus cu el la spital, i s-au făcut analize. Mi s-a zis că nu are nimic și că nu e caz de internare. Copilul putea să intre în convulsii, trei zile a vărsat. Am făcut tot ce e posibil și nu i-a trecut.

După care am luat decizia, singură, să-l bag pe perfuzii: glucoză, vitamina B și apoi antibiotic, să-l vitaminizez pentru tot ce a pierdut în zilele astea. Nu îmi mai păsa ce-mi spun ei, cam câte zile trebuie să-mi mai văd copilul nehrănit?

ADVERTISEMENT

Era leșinat, nu mai schița niciun cuvânt, niciun gest, stătea în pat leșinat. M-am speriat îngrozitor. Nu e normal să aibă trei zile de febră și să stea nemâncat. Câteodată este bine să îți mai asculți și instinctul de mamă”, a spus Cristina Ich pe Instagram.

Cristina Ich și-a tratat copilul acasă

Chiar dacă l-a tratat pe Noah acasă, singură, Cristina Ich spune că a făcut totul sub îndrumarea unui medic ce îi supraveghează încă de la naștere copilul.

ADVERTISEMENT

Acum, nepotul lui Victor Pițurcă începe să își revină, însă, pentru mama sa, ceea ce a simțit în ultimele zile a fost ca un vis urât pe care nu vrea să-l mai trăiască.

În urma celor întâmplate, Cristina Ich spune că se bucură când își aude copilul țipând sau făcând năzbătii prin casă, pentru că imaginea cu el bolnav a fost cea mai grea trăire pe are a avut-o de-a lungul timpului.

ADVERTISEMENT

”Am făcut de capul meu”

”Nu a fost răcit. Greșeala mea a fost că l-am dus la analize când a făcut febră și cred că organismal nu a avut timp să arate dacă este ceva bacterie. Dar 100% era ceva bacterian la febră 41, este imposibil. Am făcut de capul meu, mi-am tratat copilul singură, am făcut exact cum am știut eu. M-am sfătuit cu un medic, nu a fost chiar de capul meu decizia asta.

Bine că a trecut, doamne ajută, are și 14.000 de anticorpi. În sfârșit, Noah este bine de ieri. Sunt foarte fericită, este în siguranță. Acum e bine, a început să țipe. Vreau să-l aud în casă, vreau să plângă, nu vreau să-l mai văd leșinat niciodată”, a completat vedeta.

”Acum o înțeleg pe mama perfect”

Privind la clipele grele prin care a trecut în ultimele zile, partenera de viață a lui Alex Pițurcă i-a transmis mamei sale că, în sfârșit, înțelege și ea sentimentul de îngrijorare pe care-l poate avea o femeie care a adus un copil pe lume.

Faptul că nu este o fire panicoasă a ajutat-o pe șatenă în acest caz, dar, chiar și așa, recunoaște că în momentele în care copilul ei era răpus la pat, s-a simțit inutilă.

”Acum o înțeleg pe mama perfect când era distrusă că eu eram bolnavă. E un sentiment… Mamă, te simți inutil! Eu nu intru în panică, de aceea mi-am și urmat instinctul de mamă”, a adăugat partenera lui Alex Pițurcă.