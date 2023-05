Cristina Ich, fosta noră a lui Victor Pițurcă, e milionară! Cu ce afaceri a dat lovitura

Cristina Ich, fosta noră a lui Victor Pițurcă, a făcut bani frumoși în doar câteva luni cu afacerea sa! Influencerița este pe cai mari din punct de vedere financiar, iar FANATIK a aflat date despre business-ul ei!

Cristina Ich, fosta noră a lui Victor Pițurcă, milionară! Cu ce afaceri a dat lovitura

Diva din mediul online dovedește nu doar că e extrem de frumoasă! E și extrem pricepută ca antreprenoare. Astfel se face că în nici un an, vedeta a reușit să își rotunjească serios veniturile cu activitatea ei în media.

Cu Ichon Media Pictures SRL, o firmă care se ocupă cu reprezentarea media, înființată în luna mai a anului trecut, Cristina Ich a avut un profit net de 312.876 de lei, adică mai bine de 63.000 de euro.

Fosta noră a lui Victor Pițurcă a știut cum să își ridice veniturile, ajungând la un astfel de câștig lunar, mai mare decât multe vedete care apar la televizor zi de zi, de exemplu.

Focoasa basarabeancă învârte o cifră de afaceri de 322.925 de lei. Potrivit datelor obținute de FANATIK, firma este plătitoare de TVA începând cu data de 1 septembrie 2022, semn că în câteva luni a ridicat-o destul de mult.

Influencerița a depășit milionul de lei! Vedeta câștigă peste 20.000 de euro pe lună

Cristina Ich mai are două firme pe numele ei, Ichon Pictures SRL și Ich Media Business SRL. Prima are o vechime de 7 ani, iar a doua de 4. Cu Ich Media Business, firmă prin care vedeta vinde diferite produse pe internet, pe care le și promovează pe pagina personală de Instagram, vedeta a dat o mare lovitură în anul 2021, al doilea an de pandemie.

Ich a înregistrat cu această afacere un profit net de peste două milioane de lei. În acel an, cifra de afaceri era de peste 2.300.000 de lei. În ultimul an, profitul net era de 356.000 de lei. Ichon Pictures SRL, o altă firmă deținută de fosta soție a lui Alex Pițurcă, i-a adus în total, profituri de aproape 600.000 de lei.

Dacă adunăm toate aceste câștiguri, putem spune că Cristina Ich este deja milionară în lei! Frumoasa vedetă a ajuns, în total, la fabuloasa sumă de 1.262.542 de lei! La un calcul simplu, Ich câștigă, pe lună, undeva undeva la 105.000 de lei, adică peste 21.000 de euro! O astfel de sumă nu e deloc de neglijat!

Dacă e să comparăm salariile din media, Cristina Ich câștigă mai bine decât multe vedete cunoscute care apar la televizor!

Separarea de băiatul lui Victor Pițurcă a fost în atenția tuturor: „Rămânem prieteni”

Cristina Ich a intrat în atenția publicului nu doar cu campaniile pe care le desfășoară pe Instagram și afacerile sale. Viața personală a vedetei a stârnit multe curiozități, mai ales când a anunțat despărțirea de Alex, cu care are un băiat pe nume Noah.

Ich a vrut să precizeze că relația alături de fostul partener nu a fost un calvar, așa cum bârfeau unii, cu toate că ruptura nu a venit brusc. „Despărțirea nu este una abruptă. Decizia nu este una de moment. Am avut timp și ne-am acordat spațiu pentru a ne decide, împreună, dacă mai putem construi sau dacă ne-ar fi mai bine să rămânem prieteni.

Relația noastră a fost departe de a putea fi numită azi, de niște străini nouă, calvar. Ne-am iubit mult. Ne-am iubit pasional, nebunește. Avem mărturie un trecut minunat și inestimabil”, spunea Cristina Ich în luna octombrie a anului trecut,