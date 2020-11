Cristina Ich, în lacrimi, după anunțul E! Entertainment. Va fi alături de clanul Kardashian și alte personalități de la Hollywood

Cristina Ich a izbucnit în lacrimi, după ce a fost anunțată că este câștigătoarea E! Entertainment din România. Vedeta a luptat pentru un loc cu mai mulți influenceri de la noi din țară, însă fanii eu au votat-o pentru a fi prezentă la cel mai fabulos eveniment al anului în S.U.A., unde vor fi prezenți mai mulți actori de la Hollywood, cântăreți celebri, dar și întregul clan Kardashian, vestite pentru numrul mare de urmăritori pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristina Ich a fost nominalizată la premiile E! Entertainment împreună cu Alina Ceuşan, Andra Gogan, Bianca Adam, Cristi Munteanu, Emil Rengle, Mimi și Vlad Munteanu. Câștigătoare a ieșit iubita lui Alex Pițurcă, care are deja o comunitate destul de mare pe Instagram, unde postează imagini cu produsele pe care le încearcă atât pe partea de frumusețe, cât și de vestimentație.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

În 2019, pentru prima dată în istoria cunoscutelor premii internaţionale E! People’s Choice Awards, România a fost prezentă cu nominalizări la categoria Romanian Pop Culture Influencer of 2019. Anul trecut, Adelina Pestrițu a fost câștigătoare și a postat imagini de pe covorul roșu și s-a pozat cu personalități precum Kim Kardashian și Pink.

Anul acesta, Cristina Ich va avea parte să fie înconjurată de starurile de la Hollywood și să intre în contact cu personalități multiple. Rămâne de văzut dacă bruntea va reuși să impresioneze cu frumusețea ei pe cei din jur.

ADVERTISEMENT

„A fi nominalizată la E!PCA’s reprezintă pentru mine o mare onoare, dar şi o adevărată provocare, la care, sincer, nu m-am aşteptat. Să îmi reprezint ţara la nivel internaţional, este oportunitatea care demonstrează că prezenţa mea în online chiar dă rezultate frumoase.

Sunt recunoscătoare comunitaţii mele pentru încrederea şi loialitatea de care dau dovadă deja de ani de zile, iar eu, la rândul meu, promit să vă surprind de fiecare dată cu noi realizari! The best is yet to come!”, spunea bruneta înainte să devină și câștigătoarea Romanian Pop Culture Influencer of 2020.

ADVERTISEMENT