Cristina Joia a vorbit despre boala gravă cu care se confruntă de cinci ani, endometrioză toracică, pe care a descoperit-o după numeroase încercări nereușite de a rămâne însărcinată, afecțiune care este incurabilă.

Designerul de la „Visuri la cheie” a povestit despre greutățile cu care s-a confruntat și i-a dezvăluit lui Cătălin Măruță că a durat foarte mult până a primit un diagnostic, fiina operată de două ori.

În urma unui pneumothorax spontan, Cristina Joia a ajuns pe masa de operație, însă cadrele medicale nu au știut, inițial, care este cauza. La un moment dat, vedeta s-a resemnat cu faptul că nu poate avea un copil și a horătât, împreună cu soțul ei, să recurgă la adopție.

Cristina Joia de la Visuri la cheie, dezvăluiri despre boala de care suferă de 5 ani: „Este incurabilă”

Inițial, Cristina Joia a fost diagnosticată cu penumothorax spontan, însă boala a recidivat ulterior și a aflat că suferă de endometrioză toracică, o boală incurabilă care a făcut-o să-și ia adio de la visul de a rămâne însărcinată.

„A fost dorința mea și a soțului meu să avem un copil. Devenisem un fel de cobai pentru clinici. (…) Începusem să am dureri în piept, nu mai putea respira. Nu știu exact cum apare boala asta, este incurabilă. Este ca un fel de cancer, dar este benign.

Aveam penumothorax, nu mai funcționa plămânul drept. Nu fumez, nu merg la sală, nu ridic greutăți. Plămânul meu era perforat. (…) Endometrioza este o boală des întâlnită, dar cea pelviană, nu cea care se urcă pe plămâni.

A trebuit să fac o rezecție, nu e ca plămânul cu care m-am născut. De 6 ani de zile sunt dependentă de un tratament continuu, acest tratament este hormonal. Tratamentul se face timp de 2 ani, dar eu iau de 6 ani. Dar mă simt bine, alte femei nu mai pot lucra”, a declarat Cristina Joia în cadrul emisiunii „La Măruță” de la Pro TV.

„Cu 2-3 ani în urmă îmi era rău. E o senzație forte ciudată, ca și cum ai înghiți sticlă pisată (…) La un moment dat, într-unul dintre controale, o doctoriță mi-a spus că nu apuc să fac copilul, sau apuc să-l fac și n-apuc să-l cresc. Am făcut 2 fertilizări in vitro și 4 inseminari artificiale”, a mai spus designerul de la „Visuri la cheie”.

„Nu mă consider un om bolnav”

Cu toate că această boală i-a schimbat viața pentru totdeauna, Cristina Joia nu se consideră un om bolnav sau o victimă, neavând dureri mari sau alte simptome grave, așa cum au pățit alte femei în aceată situație.

„Eu nu mă consider un om bolnav, am o problemă cu care trebuie să trăiec. Nu sunt o victimă, mă gândesc că totuși sunt norocoasă, sunt paciente care nu pot munci, – eu muncesc 17 ore pe zi –, au au dureri mult mai mari decât ale mele (…) Dacă m-aș fi îmbolnăvit de Covid, aș fi fost într-o stare foarte gravă”, a adăugat Cristina Joia.

Designerul le sfătuiește pe femei să fie precaute atunci când vor să reurgă la fertilizări in vitro și să nu se gândească doar la părțile pozitive. Totodată, Cristina Joia regretă că a pierdut atâția ani cu tratamente și nu a recurs mai devreme la adopție.

„Eu nu le spun femeilor să nu facă fertilizări, le spun să nu fie atât de oarbe cum am fost eu. E foarte ușor să te gândești cum o să fie copilul și nu vezi că există și alte aspecte care îți pot impacta viața pentru totdeauna.

Am regretat că nu am făcut-o mai devreme (n.r. adopția). Am pierdut ani de zile când puteam să fac lucrul ăsta mai repede”, a mai spus designerul de la Pro TV.