Cristina Laslo, după suspendare pentru dopaj: „M-am simțit singură în cea mai neagră perioadă!“

Cristina Laslo a fost una dintre handbalistele de la Corona Braşov suspendate de Agenţia Naţională Antidoping (ANAD) după scandalul din finalul anului trecut.

„Centru“ de naţională, jucătoarea care evoluează în prezent la Minaur Baia Mare a revenit în lotul reprezentativei, după mai mult de un an şi după opt luni în care a stat departe de handbal, din cauza suspedării.

Deşi decizia iniţială stabilise o perioadă de suspendare de 15 luni pentru Laslo, în vară, ANAD a „îngheţat“ toate pedepsele din cazul Corona, iar handbalistele au putut reveni pe parchet.

Cristina Laslo: „A fost cea mai neagră perioadă din carieră“

Revenită printre „tricolore“, Cristina Laslo a povestit cât de greu i-a fost pe parcursul suspendării, dar afirmă cu siguranţă că a depăşit momentul dificil.

„Parcă am așteptat o viață să se termine acest episod negru din viața mea. A fost cea mai grea perioadă din carieră. M-am simțit singură și goală pe dinăuntru… Nu mai aveam alături colege, antrenori, staff, suporteri… Lumea din jur nu mai vorbea de handbal în preajma mea, nu mai aveam atenția direcționată către handbal.

N-a fost ușor să accept faptul că trebuie să stau departe de handbal. Mă simt bine acum, am trecut cu bine peste această situație, simt că sunt din nou Cristina cea de dinainte, am uitat tot ce s-a întâmplat, nu s-a schimbat absolut nimic“, a declarat „centrul“ naţionalei de handbal feminin.

Ce s-a întâmplat la Corona Braşov

În noiembrie 2019, lumea handbalistică autohtonă era zguduită de cel mai mare scandal de dopaj. Întregul lot al Coronei Braşov, formaţie de primă ligă, a fost acuzat că a folosit pentru recuperare o procedură interzisă, terapia cu laser intravenos. În conformitate cu regulamentele antidopinfg, ANAD a dictat suspendări între 15 şi 20 de luni pentru jucătoarele de la Braşov. În vara lui 2020, toate pedepsele au fost „îngheţate“, iar handbalistele au putut reveni pe teren.

Departe de handbal. Alături de familie

Pandemia a răvăşit tot sportul mondial, iar handbalul nu a făcut excepţie, mai ales că este o disciplină care se desfăşoară în sală. Din acest motiv, Laslo nu a pierdut atât de multe partide pe cât se aştepta. În schimb, pauza forţată de la handbal i-a dat posibilitatea de a petrece mai mult timp alături de cei dragi ei.

„Am mers în vacanțe înainte de pandemia de coronavirus, am petrecut momente alături de familie. Am stat acasă, la Cluj, și am făcut tot ceea ce nu pot face cât timp sunt angrenată într-un grup și ocupată cu handbalul.

Eram într-o fugă continuă și nu aveam deloc timp pentru cei dragi, iar în această perioadă m-am bucurat de ei. Am învățat să am răbdare, să văd lucrurile din afara terenului. Mă simt mai matură și mai relaxată, eram într-o presiune continuă, într-o fugă după rezultate și o dorință permanentă de a demonstra lucruri“, a mărturisit clujeanca.

Vrea titlul cu Baia Mare

Cristina a renunţat la contractul cu echipa din Braşov, care a fost retrogradată în urma cazurilor de dopaj, şi a semnat cu Baia Mare. Alături de noua sa formaţie, ea vrea să lupte pentru titlul din Liga Florilor cu CSM Bucureşti şi Râmnicu Vâlcea.

„Mă simt bine la Baia Mare, m-au primit foarte bine, avem o echipă cu sportive de calitate și cu personalitate. Sunt foarte entuziasmată de colectivul de acolo, îmi place să lucrez cu ele. Îmi doresc să ne batem la titlu în acest sezon, eu, în mod sigur, voi porni fiecare meci cu gândul doar la victorie. Nu știu cum va decurge situația din perspectiva pandemiei de coronavirus, sper să nu fie probleme la nici o echipă“, a mai spus handbalista.

Fratele geamăn o „însoţeşte“ peste tot

Cristina Laslo (24 de ani) are un frate geamăn, mai tânăr cu 45 de minute, de care nu se desparte niciodată. Mai exact, are portretul fratelui său tatuat pe gamba dreaptă. Handbalista este o fană a tatuajelor, spre deosebire de cel al cărui chip îl poartă cu ea.

„Povestea tatuajului de pe picior este legată de fratele meu, pe care l-am convins să-și facă un singur tatuaj. Este replica unei poze cu noi de când eram mici, tăiată în două. El apare pe piciorul meu drept, eu pe piciorul lui“, a povestit Cristina Laslo.