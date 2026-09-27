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România a strălucit duminică după-amiază, când s-a impus în finala mică de la EHF Euro Cup. Elevele lui Ovidiu Mihăilă au învins Ungaria, scor 33-30, și și-au adjudecat astfel medalia de bronz. Jucătoarele noastre au reacționat după marea performanță și au spus ce le-a motivat să producă o asemenea surpriză.

Cristina Laslo a dezvăluit arma secretă a României în victoria uriașă cu Ungaria

Sala Polivalentă a fost martora unui meci deosebit între România și Ungaria duminică, 27 septembrie. Deși maghiarele au avut o primă repriză mai bună, „tricolorele” au fost cele care s-au impus, mai ales după actul secund, și . , cea care a marcat de trei ori de la 7 metri, a vorbit despre victoria istorică și a spus cum a fost posibilă.

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„Ieri nu am avut un meci foarte bun. Azi, într-un timp atât de scurt, a fost o perioadă scurtă de pregătire. Ne-am axat pe puterea grupului, puterea sălii, dar și a motivației personale contra Ungariei. Mereu contra lor am avut meciuri grele, ultima dată ne-au bătut și ne-am bazat pe faptul că jucăm acasă și avem voie să le lăsăm să plece cu medalia de bronz. Am reușit să ne ridicăm la nivelul partidei, iar spectatorii au fost minunați. Le-am dominat de la început până la sfârșit. Ne-au bătut pe unde ne-au prins, dar azi nu au scăpat neînvinse. Fără colege, staff și public nu aș fi jucat așa bine. Înainte de meci, cei de la EHF au făcut o probă, un clasament, iar Ungaria era pe 3 și pe noi ne-a pus pe 4. A venit o colegă în vestiar și ne-a spus. Din clipa aia am știut toți că e o luptă mare!”, a spus Cristina Laszlo după meci.

Eva Kerekeș a spus ce a reprezentat, de fapt, victoria contra Ungariei

Eva Kerekes, sportiva legitimată la Corona Brașov, a contribuit la rândul ei la succesul cu Ungaria. La final, ea a mărturisit ce a însemnat, de fapt, acest succes, dar mai ales ce lecție importantă a învățat pe plan personal. „Am simțit senzațional acest succes. Ne-am dorit maxim să câștigăm acest meci. Ieri am început foarte bine prima repriză, dar diferența s-a cunoscut în a doua repriză.

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M-am învățat să nu mai ascult ce este în jurul meu. Această victorie ne dă o energie în plus și vom începe cu încrederea în gândul că putem bate chiar pe oricine. Ieri am jucat mai prost, dar asta nu înseamnă că nu putem învinge Norvegia”, a spus și Eva Kerekeș.

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Elena Roșu a spus că asta este, de fapt, adevărata față a echipei naționale

Elena Roșu, handbalista convocată de la Dunărea Brăila, a vorbit despre succesul de duminică în paralel cu înregistrată cu o zi înainte. Sportiva a susținut că meciul cu Ungaria a redat, cu adevărat, fața echipei naționale a României. „Nu vă pot spune discuțiile avute după meciul de ieri. Important este că ne-am revenit, nu a fost deloc ușor. Ne-am dorit foarte mult victoria.

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Cu siguranță aceasta este adevărata față a echipei naționale. Aveam două variante după meciul de ieri: ori să picăm la fel de rău, ori să ne ridicăm. Mă bucur că am reușit să ne ridicăm la nivelul lor și asta cred că contează și pentru moralul nostru. Ne așteaptă meciuri grele. Mesajul a fost să jucăm din primul până în ultimul minut același handbal”, a spus și Elena Roșu.

Bianca Curmenț, „zidul” din poarta României

Cu multe goluri marcate pe plan ofensiv, era nevoie și de cineva care să dea siguranță în apărare. Bianca Curmenț a apărat senzațional și a scos baloane pe care scria gol cu siguranță. La final, ea a declarat că își dorește să vadă echipa națională și mai sus de punctul atins prin bronzul cucerit. „Mă simt extraordinar. Sunt fericită că am câștigat alături de un public minunat. Mă bucur că am terminat turneul cu o medalie.

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Voiam să terminăm cu o victorie, dar am încercat să rămânem concentrate până la finalul meciului, chiar dacă aveam diferența pe tabelă. Știm toți cine este Ungaria în handbalul internațional, este încurajatoare această victorie în fața lor. Sper doar ca acest meci să ne împingă și mai sus decât astăzi”, a concluzionat Bianca Curmenț.

Ultima victorie a României în fața Ungariei a fost la Campionatul Mondial din 2019. Următoarea mare provocare pentru „tricolore” va fi Campionatul European, programat în perioada 3-20 decembrie.