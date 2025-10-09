Cristina Laslo revine în naţionala României! Lotul lui Ovidiu Mihăilă pentru duelurile cu Norvegia şi Polonia: „Să îşi câştige dreptul de a fi la Mondial!”

Naţionala feminină a României se reuneşte vineri pentru stagiul de pregătire din luna octombrie, primul din . „Tricolorele” vor întâlni Norvegia (Larkvik) şi Polonia (Craiova), în primele meciuri din EHF Euro Cup.

Cristina Laslo revine la echipa naţională după conflictul cu Pera!

Noul selecţioner a convocat 20 de jucătoare pentru această acţiune. Cristina Laslo revine la naţională după conflictul pe care l-a avut cu Florentin Pera şi, cel mai probabil, va face parte şi din lotul de Mondiale al naţionalei României.

FANATIK că Laslo este o jucătoare importantă şi faptul că şi-a dorit să revină la echipa naţională este un lucru foarte important:

„Fiecare dintre noi avem dreptul de a decide ceea ce ne dorim să facem. Nu reuşim niciodată să mulţumim pe toată lumea. Trebuie să ne urmăm linia noastră, chiar dacă există disensiuni.

Ceea ce a fost, a fost. Ea a avut această dorinţă de a reveni la echipa naţională. A fost căpitanul echipei şi este un element care ne poate ridica nivelul valoric, mai ales dacă ea îşi doreşte foarte mult”, a spus Mihăilă.

Lotul României pentru meciurile cu Norvegia şi Polonia

Ovidiu Mihăilă a ales un lot de 20 de jucătoare pentru meciurile cu Norvegia şi Polonia. Selecţionerul susţine că jucătoarele au şansa în aceste două meciuri că merită să fie şi în lotul de Mondiale:

„Am considerat că pentru meciurile cu Norvegia şi Polonia trebuie să convoc 20 de jucătoare care să aibă posibilitatea de a evolua mai mult, să îşi câştige dreptul de a evolua la o astfel de competiţie. Rămâne de văzut ceea ce se va întâmpla, să avem grijă în aceste două luni ca ele să fie sănătoase şi într-o formă sportivă bună”, a spus Mihăilă.

Lotul convocat de noul selecţioner:

Portari: Bianca Curmenț, Yuliya Dumanska, Elena Șerban

Bianca Curmenț, Yuliya Dumanska, Elena Șerban Extreme dreapta: Mihaela Mihai, Sonia Seraficeanu

Mihaela Mihai, Sonia Seraficeanu Inter dreapta: Alicia Gogîrlă

Alicia Gogîrlă Centri: Alisia Boiciuc, Andreea Popa, Rebeca Necula, Elena Roșu, Cristina Laslo

Alisia Boiciuc, Andreea Popa, Rebeca Necula, Elena Roșu, Cristina Laslo Extreme stânga: Gabriela Dumitrașcu, Mariam Mohamed

Gabriela Dumitrașcu, Mariam Mohamed Interi stânga: Bianca Bazaliu, Ștefania Stoica, Sorina Grozav, Maryia Skrobic

Bianca Bazaliu, Ștefania Stoica, Sorina Grozav, Maryia Skrobic Pivoți: Lorena Ostase, Sonia Vasiliu, Asma Elghaoui

Selecţionerul României: antrenamente cu naţionala şi meci în campionat!

Reunirea naţionalei (10 octombrie) se va intercala cu meciul dintre CSM Bucureşti şi SCM Craiova, care va avea loc pe 12 octombrie. Rămâne de văzut cum va gestiona selecţionerul această situaţie, având în vedere că este şi antrenorul Craiovei, situaţie semnalată de .

Din păcate, cu o lună şi jumătate înaintea Campionatului Mondial, lucrurile nu sunt puse la punct în naţionala României. Grupa este una dificilă şi rămâne de văzut cum şi dacă va reuşi noul selecţioner să redreseze situaţia.