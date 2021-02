Cristina Mihaela Dorobanțu, prezentatoarea show-ului matrimonial Puterea Dragostei, a făcut un anunț spectaculos în timpul unei emisiuni. Doi dintre concurenți sunt îndrăgostiți nebunește unul de celălalt și deja au planuri pentru nuntă.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Frumoasa prezentatoare a vorbit despre show-ul pe care îl moderează și despre tinerii care se află în căutarea iubirii. Nu toți își găsesc jumătatea în emisiunea de la Kanal D, însă viața este plină de surprize.

La fel a fost și pentru doi concurenți, care au dezvoltat o legătură puternică în timpul filmărilor din Istanbul. Aflată în România, Cristina Mihaela a făcut marele anunț care i-a bucurat pe fani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristina Mihaela Dorobanțu, anunț spectaculos. Urmează o nuntă la Puterea Dragostei

Este vorba despre Mădălina și George, care formează unul dintre cele mai apreciate cupluri din emisiune. Cei doi s-au îndrăgostit unul de celălalt și au planuri de viitor, așa că au început să-și facă planuri pentru nuntă.

Cristina Mihaela Dorobanțu a precizat că este atașată de toate cuplurile în egală măsură și că Mădălina și George sunt foarte puternici, care au avut de trecut prin numeroase obstacole de-a lungul show-ului.

ADVERTISEMENT

„Mi-e drag de ei, mie îmi este drag de toate cuplurile. Mădălina și George sunt niște persoane puternice, îndeosebi Mădălina. Ea a trecut peste niște bariere, peste bârfele legate de faptul că a trădat-o pe Mona.

Ceea ce nu au vrut să observe cei de acasă este faptul că Mădălina a mărturisit din prima clipă că îl place pe George, nu s-a ferit niciodată să spună că și-ar dori o relație cu el. Oamenii o critică și spun că a trădat, dar ea spus de la început că asta își dorește”, a declarat Cristina Mihaela în platoul emisiunii „Totul despre Puterea Dragostei”.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Mădălina și George nu vor să facă nunta la TV

Deși relația lor s-a dezvoltat sub ochii celorlalți concurenți și a prezentatoarei, dar și a telespectatorilor, Mădălina și George vor să-și unească destinele departe de camerele de filmat. Tânărul deja îi caută inel viitoarei sale soții, după cum a mai spus Cristina Mihaela.

„George e o persoană puternică și o va face pe Mădălina să se deshidă mai mult. Sunt un cuplu frumos și, ce crezi, vor să se căsătorească. George umblă după inel. I-am spus Marianei să facă echipă cu mine și să filmeze, pentru că nu vor să o facă în emisiune. Sub ochii mei, sub îndrumarea mea, sub atenta mea supraveghere ei au format acest cuplu, iar acum nu vor să facă acest pas în fața mea”, a continuat prezentatoarea emisiunii.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Cristina Mihaela Dorobanțu speră ca cei doi să se răzgândească și să facă nunta în fața camerelor și nu în privat, din moment ce s-au dezvoltat în emisiune.