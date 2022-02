Cristina Mihaela Dorobanțu, în lacrimi după finala Puterea dragostei 4: „Mă bucur pentru Adelina și Radu”

Finala celui de-al patrulea sezon Puterea dragostei s-a lăsat cu multe lacrimi și emoții pentru toți participanții. Prezentatoarea reality-show-ului matrimonial de la Kanal D a ținut să mulțumească tuturor celor care au avut încredere în ea, oferindu-i posibilitatea să ducă la bun sfârșit două sezoane întregi, după plecarea Andreei Mantea.

Fosta concurentă de la Bravo, ai stil a acordat un scurt interviu imediat după finala Puterea dragostei, pentru un canal de Youtube.

Focoasa șatenă a vărsat la un moment dat câteva lacrimi, gândindu-se la clipele frumoase pe care le-a petrecut în ultimii ani în Istanbul. Vedeta a spus că sufletul ei a rămas încă acolo.

Cristina Mihaela Dorobanțu, în lacrimi

„Mă bucur pentru Adelina și Radu. Le mulțumesc tuturor pentru felul în care s-au purtat cu mine. Nu m-am schimbat și nu o să mă schimb niciodată.

Nu am să uit de unde am plecat. Am admirat toți oamenii care se aflau în spatele camerelor. Veneau și mă hrăneau. Un cameraman venea și îmi aducea lucruri gătite de soția lui”, a spus emoționată Cristina Mihaela la .

Prezentatoarea a mai spus că și ea a avut emoții uriașe în finala sezonului 4. „Eu am trăit și am simțit odată cu ei. Îmi pare rău că s-a terminat. A fost greu, obositor, dar frumos și fascinant. Renunțasem la mine ca să pot învăța.

Faptul că am plecat aplaudată de toți oamenii din jurul meu a însemnat mult. O parte din mine a rămas acolo, în Turcia”, a spus plângând Cristina Mihaela Dorobanțu.

și-a șters lacrimile apoi și a ținut să precizeze că plânge foarte rar. Oamenii spun despre ea mereu că este foarte dură, însă ea susține că este extrem de puternică, iar durerile pe care le are le ține doar pentru ea.

Cine sunt, de fapt, cei doi câștigători de la Puterea dragostei

Adelina și Radu sunt cei doi concurenți care au câștigat competiția Puterea dragostei. Cei doi sunt primul cuplu care câștigă acest show, primele trei sezoane fiind câștigate de concurenți care făceau parte din cupluri diferite.

Concurenții au intrat în posesia marelui premiu de 10.000 de euro, finala fiind transmisă live din România. Radu a mai participat la Puterea dragostei, în sezonul trei, unde s-a remarcat cu felul său direct de a-i aborda pe ceilalți locuitori ai casei.

Adelina Elena Cocioabă, partenera lui Radu, este din județul Gorj, iar pentru ea lumea reality-show-urilor a fost una complet nouă. De-a lungul acestui sezon, Adelina s-a remarcat prin sensibilitate și calm.