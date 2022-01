Cristina Mihaela Dorobanțu, probleme în Istanbul. Prezentatoarea de la Puterea dragostei a avut nevoie de ajutorul oamenilor: ”E o nebunie totală”

Schimbarea radicală de vreme care a avut loc în Istanbul i-a pus mari probleme prezentatoarei de la Kanal D. Cristina Mihaela Dorobanțu locuiește în Turcia de când se află la cârma emisiunii ”Puterea dragostei”, însă acum este pentru prima dată când dă de necaz.

Cristina Mihaela Dorobanțu a rămas blocată în zăpadă

Fiind mereu în legătură cu fanii ei, după ce a trecut prin cea mai cumplită experiență de când se află Cristina Mihaela Dorobanțu a ținut să împărtășească toată pățania sa și cu cei din mediul online. Prezentatoarea are o adevărată comunitate pe Instagram, în fața căreia a mărturisit că, din cauza zăpezii, a ajuns cu greu acasă.

De la platoul de filmare și până la , vedeta Kanal D mărturisește că a rămas blocată pe drumurile înzăpezite de trei ori, a mers pe contrasens și chiar a alunecat pe șosea.

Cristina Mihaela Dorobanțu recunoaște că dacă oamenii locului nu i-ar fi sărit în ajutor, nu ar fi ajuns acasă cu bine, fiind în continuare blocată în nămeți.

”Oamenii ies pe stradă ca să ajute alți oameni”

”Râdem, glumim, dar nu am trăt în viața mea ce am trăit în seara aceasta de când mă aflu în Istanbul, respectiv de un an și jumătate. A nins, după 12 ani am înțeles și eu de aici, a nins, dar ceva rău. S-au blocat toate drumurile, circulația… Eu de la studio și până acasă merg pe un drum, prin pădure. M-am împotmolit fix în fața blocului. E aici o nebunie totală, în sensul în care oamenii ies pe stradă ca să ajute alți oameni. Până acasă m-am blocat de trei ori și am fost ajutată de fiecare dată, am mers și pe contrasens, am și alunecat”, a declarat Cristina Mihaela Dorobanțu pe pagina personală de Instagram.

”Am ajuns la concluzia că îmi place chinul”

După cele întâmplate, când s-a văzut în siguranță, Cristina Mihaela a continuat seria destăinuirilor în fața celor care o apreciază.

Prezentatoarea spune că a ajuns la concluzia că îi place să fie pusă în situații limită, atfel nu-și explică de ce nu acceptă ajutorul oferit de echipa ”Puterea dragostei”, de a avea un șofer personal care să aibă grijă de ea pe drumul dintre platoul de filmare și locuința sa.

”Doamne, ce am trăit! Eu am ajuns la concluzia că îmi place chinul, în sensul în care mi s-a oferit posibilitatea de a avea un șofer care să mă ducă acasă, dar nu. Eu am preferat să merg singură, prin vânt, furtuni și ploi, ca să-mi demonstrez încă o dată mie cât sunt de puternică și am reușit, în cele din urmă, după vreo două ore de chin și foarte mult ajutor din partea oamenilor de aici”, a mai spus prezentatoarea de la Kanal D.

Vedeta este sigură că și în România ar fi primit ajutor

Pentru că fanii s-au arătat îngrijorați de cele întâmplate, dar și pentru că unii i-au semnalat că dacă avea parte de acest incident în România, ajutorul nu venea atât de rapid sau chiar deloc, Cristina Mihaela Dorobanțu a ținut să îi contrazică.

Vedeta este sigură, dar speră să nu mai aibă vreodată nevoie de un astfel de ajutor, că și românii ar fi făcut același lucru ca oamenii din Istanbul.

”Am primit foarte multe mesaje în care mi s-a spus că dacă aș fi fost în România nimeni nu m-ar fi ajutat. Nu cred! Sunt convinsă că aș fi avut parte de ajutor și în România, dar sper să nu mai fie cazul. Văd că acum nu mai ninge, s-au mai liniștit lucrurile”, a încheiat Cristina Mihaela Dorobanțu.