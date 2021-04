Cristina Neagu a dezvăluit secretul succesului: „Întotdeauna există o nouă şansă de a o lua de la început“

Cristina Neagu este, fără doar şi poate, cea mai bună handbalistă a României şi, de patru ori, a fost declarată chiar cea mai bună din lume. Secretul succesului ei: psihicul.

Cristina Neagu: „Victoria asta reprezintă o speranță pentru mai departe“

După două eşecuri dureroase, cu CSM Bucureşti şi echipa naţională, Cristina a condus prima reprezentativă spre un succes categoric împotriva Macedoniei de Nord (33-22 în tur şi 35-20 în retur) şi o calificare la Campionatul Mondial din decembrie.

„Sunt foarte bucuroasă că ne-am calificat, aveam nevoie de această gură de oxigen. E o victorie venită după niște momente grele pentru mine, ratarea calificărilor în Final 4 și la Jocurile Olimpice. Așa că sunt foarte bucuroasă!

Victoria asta reprezintă o speranță pentru mai departe însă, deocamdată, mă concentrez pe ce urmează și anume finalul de sezon cu echipa de club“, a declarat ea pentru RedBull.com.

CSM Bucureşti a ratat calificarea în Final 4, într-o dublă de coşmar cu ŢSKA Moscova. A învins cu 32-27 în tur, dar a pierdut 19-24 în al doilea meci, iar rusoaicele au mers mai departe graţie golurilor mai multe marcate în deplasare.

România a pierdut şansa de a evolua la Jocurile Olimpice, terminând ultima o grupă preolimpică din care au mai făcut parte Norvegia şi Muntenegru. După 24-29 cu nordicele, aveam nevoie de un succes la 5 goluri cu Muntenegru pentru a merge la Tokyo. S-a terminat 28-25, insuficient, iar Neagu şi compania aşteaptă Parisul în 2024 pentru a juca la Olimpiadă.

În ciuda celor două eşecuri dramatice, Cristina Neagu, care a anunţat că va renunţa pentru o perioadă la echipa naţională, găseşte puterea de a merge mai departe. „Am trecut prin niște momente foarte grele în ultimele două luni. Însă ăsta e avantajul sportului, că-ți oferă mereu o nouă oportunitate, iar acest baraj de calificare la Campionatul Mondial a reprezentat o nouă ocazie pentru mine, o nouă motivație și am încercat să mă concentrez cât de bine am putut pe ceea ce am avut de făcut aici, la echipa națională, și mă bucur că am reușit“.

Cristina Neagu: „Nu-mi place să arăt când sufăr“

Nu îi place să se arate vulnerabilă. Se bucură la victorii, dar îşi ţine în suflet amărăciunile. „Nu o fac intenționat! Pur și simplu sunt clădită în felul acesta. Țin lucrurile foarte mult pentru mine, sunt o persoană introvertită, mă consider o persoană puternică, o persoană care poate să nu-și arate emoțiile prea mult în public. În general, nu-mi place să arăt când sufăr. De multe ori, când am obținut victorii, când am fost fericită, nu am fost reținută din punctul ăsta de vedere, însă atunci când sufăr, nu-mi place să arăt asta“.

Şi vrea să fie un model pentru ceilalţi. Şi o sursă de inspiraţie, poate. „Îmi place să le arăt oamenilor că de fiecare dată există un nou început, o nouă oportunitate și o nouă șansă de a o lua de la început. Așa că prefer să mă concentrez pe asta și mai puțin pe a-mi arăta emoțiile și suferințele în public“.

Cristina Neagu: „Nu-ți poți păstra constanța la cel mai înalt nivel doar cu talentul“

Psihicul puternic şi multă muncă sunt secretul succesului. Talentul ajută, dar niciodată nu e suficient. „Mi-aș fi dorit să nu am accidentările, dar, pe de altă parte, ele m-au făcut omul și handbalista de astăzi pentru că m-au întărit foarte tare psihic. Dacă nu ai un psihic puternic e foarte greu să reușești în viață, în orice îți propui, nu doar în sport!

Mi-am dorit să fiu cea mai bună în ceea ce fac și mi-am dat seama că fără muncă nu o să reușesc asta. Știu că am primit un dar, că am un anumit talent, dar mi-am dat seama că dacă nu muncesc, nu o să pot să fiu niciodată printre cei mai buni. Cu talentul pot câștiga poate anumite meciuri, pot realiza anumite faze senzaționale în joc, însă nu-ți poți păstra constanța la cel mai înalt nivel doar cu talentul“.

„E important să fii mereu mai bun, să îți dorești să înveți în fiecare zi, aici e cheia! La anul vreau să revin la echipa națională și să participăm la ediția din 2024 a Jocurilor Olimpice de la Paris“, a concluzionat Cristina Neagu, pentru sursa citată.