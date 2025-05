Cristina Neagu a povestit momentul care putea să îi pună capăt carierei la 22 de ani: „Aveam dureri foarte mari. Luam trei antiinflamatoare pe zi”

, dar pe lângă succese şi recorduri, a fost presărată şi de accidentări. Handbalista a trecut prin momente grele încă de la început, având prima accidentare gravă la 22 de ani.

Cristina Neagu a povestit momentul care putea să îi pună capăt carierei la 22 de ani: „Luam trei antiinflamatoare pe zi”

Într-un interviu acordat pentru Superbet, , pe care a ignorat-o timp de trei ani de zile. Antrenoarea ei de atunci de la Oltchim, Anja Andersen a fost prima persoană care a sfătuit-o să ia o pauză şi să aibă grijă de ea:

„Umărul începuse să mă doară din 2008, pe suprasolicitare. Copil fiind, am mai făcut injecţii, am zis că o să îmi treacă. Eu voiam să joc, era singurul meu obiectiv. Că mă mai durea una-alta, a fost mai puţin important.

Anja Andersen a fost prima persoană care s-a gândit şi la omul Cristina şi la faptul că eram la început de carieră şi aveam mult de jucat şi mi-a spus: „Băi, gândeşte-te puţin şi la tine!”. Toţi ceilalţi spun că eşti tănără, poţi, trebuie să arăţi, să demonstrezi.

După Campionatul European aveam dureri foarte mari la umăr. Luam trei antiinflamatoare pe zi. Aveam 22 de ani, nu mai aveam 19. Începeam să mă gândesc şi eu ce fac.

„Am luat decizia să mă opresc. Au urmat nişte luni dificile”

Voiam să mai joc minimum 10 ani. Am stat puţin cu mine şi am spus că are dreptate. Poate ar trebui să mă gândesc şi la mine. Am avut un moment în care am spus că e decizia bună şi trebuie să mă opresc.

A fost mijlocul sezonului, a fost greu. Nu am avut înţelegere nici de la club, nici de la nimeni. Poate am greşit şi eu. Poate puteam să aştept până la final, cei din club au greşit şi ei că n-au venit să discutăm, să ne punem la masă.

Ne-am ciocnit aşa, puţin. Le-am spus că eu trebuie să mă opresc, că trebuie să am grijă de sănătatea mea. Am luat decizia să mă opresc. Au urmat nişte luni dificile pentru că nu aveam un diagnostic clar pentru umăr.

„Mi-a zis că va fi cel puţin un an de pauză, era de neconceput”

Nu prea se ştia despre problema asta la umăr, mai ales la noi, în România. În fine, am ajuns în SUA. Am primit diagnosticul corect, doctorul mi-a spus ce se întâmplă. Întâlnise această problemă la baseball, la aruncători.

Mi-a zis că va fi cel puţin un an de pauză, era de neconceput. Eu mă gândeam că o să fac recuperarea o lună. Dar am mai stat mai mult de un an, am stat un an şi jumătate.

A fost o perioadă în care a fost foarte greu. Am fost foarte tânără, nu am avut sprijinul de care aveam nevoie. Făceam recuperarea singură. Eu aveam în cap handbal şi mă gândeam că după ce fac recuperarea Cristina care a fost acum doi ani o să fie la fel.

Chestia asta m-a ajutat foarte mult. Eu munceam oricum. În afară de familie şi prietenii apropiaţi, eram pe cont propriu. Şi Anja care îmi trimitea mesaje în care îmi spunea că va fi bine”, a spus Cristina Neagu într-un interviu pentru Superbet.