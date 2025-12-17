Cristina Neagu a rupt tăcerea: „Nu mi-e dor absolut deloc de handbal!”. Ce spune despre o revenire la CSM București

ADVERTISEMENT

Cristina Neagu, cea mai bună jucătoare din istoria handbalului românesc, și-a încheiat în anul 2025 cariera profesionistă. Ea recunoaște că îi este dor de terenul de joc, însă se bucură acum de timpul liber pe care îl are. Aceasta a urmărit evoluția tricolorelor de la Campionatul Mondial și a tras câteva concluzii.

Fosta mare jucătoare a României este considerată una dintre cele mai bune handbaliste din istoria handbalului mondial. A înscris ani la rând goluri în cele mai importante competiții din lume și a condus naționala la mai multe campionate mondiale și europene.

și a rămas, așa cum era de așteptat, conectată la fenomen. Fosta sportivă urmărește în continuare meciurile echipelor românești din cupele europene și a privit cu sufletul la gură și Campionatul Mondial, acolo unde naționala lui Ovidiu Mihăilă a încheiat pe locul 9.

Cristina Neagu nu are în plan, pe moment, să revină la CSM București

Aceasta a vorbit despre felul în care arată viața ei după retragerea din handbalul profesionist. Cristina Neagu a dat de înțeles că, cel puțin momentan, nu se gândește să se implice activ la , ultima echipă pentru care a evoluat, întrucât vrea să se relaxeze după ani la rând de muncă zilnică.

„Nu, credeți-mă că nu mi-e dor absolut deloc. E straniu, că știți cât de mult iubesc handbalul, însă cred că m-am dedicat handbalului 1000% și acum simt că pot să închid fără regrete acest capitol al vieții mele și să trăiesc momentul, apoi să văd ce vine pe viitor.

Discuții n-am avut cu CSM, informațiile apărute despre revenire au fost false. Când am terminat contractul cu CSM, cei de acolo mi-au spus că, atunci când vreau să mă întorc în handbal, știau că nu-mi doream lucrul ăsta, dar momentan, nu. Nu mă gândesc la asta, nu-mi doresc să mă întorc în handbal”, a precizat fosta sportivă.

Ce spune Cristina Neagu despre rezultatele obținute de naționala României la Campionatul Mondial

În plus, Cristina Neagu a spus și câteva cuvinte despre rezultatele României înregistrate la Campionatul Mondial. Tricolorele și-au îndeplinit obiectivul, iar echipa condusă de Ovidiu Mihăilă a terminat pe locul 9. Cristina Neagu este de părere însă că nivelul turneului final a fost unul destul de scăzut.

„Ultima medalie s-a câștigat în 2015. Cu locul al nouălea ne-am îndeplinit obiectivul, dar cred că suntem într-o perioadă în care handbalul s-a schimbat mult. Toate echipele naționale s-au schimbat mult, multe jucătoare s-au retras și au venit altele. Mi s-a părut un nivel slab al Campionatului Mondial în acest an, se vede că multe jucătoare s-au retras și că vin multe tinere din urmă, aproape toate naționalele creionează echipe puternice. Până în sferturile de finală, unde au fost vreo două meciuri tari… Sincer, ca și când n-a fost Campionatul Mondial. Mi s-a părut un nivel slab, dar tot handbalul mondial e într-o reconstrucție.

Urmează noi generații, iar acest context a fost favorabil pentru noi, pentru România, să luăm acest loc 9. Am bătut niște echipe care nu spun mai nimic în handbal în momentul de față. E curios că acum doi ani am avut tot patru victorii și am luat locul 12, iar acum, tot cu patru victorii, am luat locul 9. Depinde de grupă, cu cine ești, golaverajul.

Handbalul e în reconstrucție și nu-mi place, să vă spun sincer. Se joacă mult fizic, vezi puține jucătoare cu adevărat tehnice, care gândesc cu adevărat handbalul. Se marșează pe partea fizică, iar dacă ești un atlet poți fi un bun handbalist. Sunt puține jucătoare de mare valoare în momentul de față, dar, ca în orice, lucrurile se schimbă. Pare că suntem departe (n.r. – cu naționala României) de un loc pe podium”, a mai spus Cristina Neagu.