Cristina Neagu a vorbit despre ajutorul primit de la Ion Ţiriac într-un moment delicat al carierei: “Îi voi fi mereu recunoscătoare!”

Cristina Neagu, una dintre cele mai importante handbaliste din istoria României, . A avut o carieră longevivă, dar presărată cu accidentări grave care şi acum lasă urme.

Cristina Neagu a vorbit despre ajutorul primit de la Ion Ţiriac într-un moment delicat al carierei

a vorbit despre ajutorul pe care i l-a acordat Ion Ţiriac în carieră. În 2010 a suferit o accidentare gravă la umăr, iar doctorii nu puteau să îi pună un diagnostic. A fost momentul în care Ion Ţiriac i-a întins o mână de ajutor:

ADVERTISEMENT

“Într-adevăr, povestea legată de domnul Țiriac, căruia îi voi fi mereu recunoscătoare are două părți: pe de-o parte, cred că domnul Țiriac a aflat din presă ori cineva din presă i-a spus.

Eram în vogă atunci, chiar dacă eram foarte tânără. Ieșisem pentru prima oară cea mai bună jucătoare a lumii și, probabil, apăream destul de des în presă. M-a sunat secretara domnului Țiriac, iar, mai apoi, am vorbit cu dânsul și mi-a spus: ‘băi, Cristina, uite: cunosc pe cineva în Austria. E un domn care poate să îți facă un tratament. Ai vrea să încerci?’

ADVERTISEMENT

“Am mers în Austria chiar cu avionul privat al dânsului. S-a ocupat de tot”

Domnul acela făcea presopunctură. Un fel de acupunctură fără ace. El apăsa du degetele. M-a întrebat dacă vreau să încerc, cred că mi-a zis și de Camelia Potec… am zis ‘da, cum să nu!’

Deja mersesem la foarte mulți doctori, aveam diagnostice diferite. Nu știam ce să fac, pe mine mă durea în continuare, era clar că nu puteam să joc așa, iar, la un moment dat, am mers în Austria chiar cu avionul privat al dânsului.

ADVERTISEMENT

S-a ocupat de tot. Dumnealui a rezolvat cu domnul de acolo, a plătit tot. Avionul m-a așteptat, m-a adus înapoi. A durat cam o oră tratamentul. După care am stat o lună de zile. Am crezut că o să fiu mai bine. Dar nu am fost mai bine.

“Mi-au explicat că voi fi minimum un an în afara terenului, că e o operație complicată și că voi avea dureri tot restul carierei”

Se apropia finalul sezonului, eram într-o dilemă. Deja nu mai jucam de două sau trei luni.Tot domnul Țiriac m-a sunat și mi-a spus că a auzit de un medic din Statele Unite care a operat-o pe Sharapova la umăr, iar după șase săptămâni aruncă cu mingea de tenis, face exerciții.

ADVERTISEMENT

M-a întrebat dacă vreau să încerc. A venit ca o gură de oxigen. Efectiv, nu mai știam. Fusesem la vreo șase-șapte doctori și nu mai știam încotro să o apuc. Am spus imediat ‘da, vreau să merg.’ Dar s-a spus că domnul Țiriac mi-a plătit și acea operație în America. Nu. Domnul Țiriac mi-a plătit acel tratament în Austria; de restul, m-am ocupat eu și clubul Oltchim.

În America mi s-a pus un diagnostic, deoarece ei au întâlnit problema aceea la aruncătorii din baseball. Știau exact despre ce este vorba. Mi-au explicat că voi fi minimum un an în afara terenului, că e o operație complicată și că voi avea dureri tot restul carierei. Am luat singură decizia de a mă opera. Anja m-a sprijinit moral, dar deciziile le-am luat de una singură”, a spus Cristina Neagu într-un interviu pentru .