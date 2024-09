Cristina Neagu a vorbit despre retragere într-un interviu eveniment Fanatik în pandemie: “Handbalul nu a început și nu se va termina cu Cristina Neagu!”. Ce regret are în carieră

Cristina Neagu, una dintre cele mai mari jucătoare de handbal pe care le-a avut România, . A avut o carieră impresionantă, fiind singura sportivă aleasă de patru ori cea mai valoroasă handbalistă a lumii.

Cristina Neagu a vorbit despre retragere într-un interviu eveniment Fanatik în pandemie: “Handbalul nu se va opri în loc!”

“Handbalul nu se va opri în loc după ce eu nu o să mai joc pentru echipa națională! Sigur că am fost o jucătoare importantă, mai ales în ultimii zece ani și am contribuit foarte mult la cele două medalii câștigate de prima reprezentativă, însă handbalul nu a început cu Cristina Neagu și nici nu se va termina cu Cristina Neagu!

Ca de fiecare dată, vor veni alte jucătoare mari la echipa națională. Important e ca lumea să își dea seama cu adevărat ce înseamnă echipa națională, să joace cu sufletul și să încerce să obțină performanță”, a spus Neagu.

Despre cele patru titluri de cea mai bună handbalistă a lumii: “E un sentiment de mândrie!”

Referitor la cele patru titluri de cea mai bună handbalistă a lumii, Cristina Neagu a declarat că reprezintă un sentiment de mândrie, iar acestea reprezintă dedicarea, iubirea şi respectul pentru sportul pe care îl practică:

“Bineînțeles, că este un sentiment de mândrie! Însă este o performanță care s-a obținut cu enorm de multă muncă și pentru mine, sincer, cel mai important lucru pe care l-am realizat în acești ani a fost acela că am reușit să revin la un nivel foarte bun după fiecare accidentare.

Faptul că am fost nominalizată la titlul de cea mai bună jucătoare din lume în fiecare an în care nu am fost lovită spune multe despre modul în care mă dedic, iubesc și respect sportul pe care îl practic și că până la urmă toate aceste titluri, performanţe, nu sunt deloc întâmplatoare”.

Ce lipseşte din handbalul românesc: “Nu s-a reușit gândirea unor strategii pe termen lung, așa cum au alte echipe”

Chestionată despre un lucru care îi place şi unul care nu îi place la handbalul românesc, Cristina Neagu a evidenţiat lipsa strategiilor pe termen lung, care ne-au împiedicat să obţinem performanţe mai mari:

“Îmi place că avem mult talent în handbalul românesc și întotdeauna a scos jucătoare rare, însă îmi displace că nu avem strategii pe termen lung. De exemplu, echipa națională, în ultimii 15-20 ani, a avut generații de excepție, dar performanțele au fost rare.

Nu s-a reușit gândirea unor strategii pe termen lung, așa cum au alte echipe, astfel încât să obținem performanțe în ani consecutivi, nu o dată la 5 sau la 10 ani”, a spus Neagu în interviul pentru FANATIK.

Ce regret are Cristina Neagu: “Nu am câștigat toate medaliile și trofeele pe care mi le-aș fi dorit”

Cristina Neagu se retrage din activitate cu regretul că nu a câştigat toate trofeele şi medaliile pe care şi le-a dorit, dar a e mulţumită că a reuşit să se menţină la cel mai înalt nivel în handbalul mondial în toţi aceşti ani:

“Nu am câștigat toate medaliile și trofeele pe care mi le-aș fi dorit, însă nu pot să spun că am un regret major în cariera mea. La fiecare antrenament și la fiecare meci încerc să dau tot ce am mai bun.

Iubesc ceea ce fac, muncesc enorm și în fiecare zi vreau să devin tot mai bună. Cred că acestea sunt lucrurile care m-au menținut la cel mai înalt nivel în handbalul mondial în anii aceştia”, a spus Neagu.

36 de ani are Cristina Neagu

4 titluri de cea mai bună handbalistă a lumii a câştigat Neagu